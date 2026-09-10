انسداد دو پل موقت کنارگذر تالاب انزلی رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنپور اظهار کرد: روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه عملیات پاکسازی دو پل موقت کنارگذر در محدوده تالاب بینالمللی انزلی با هدف رفع انسداد آبراههها و تسهیل تردد قایقها انجام شد.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای محیط زیست گیلان افزود: پل موقت روگای راستهخاله که منشأ آن رودخانههای پیربازار و پسیخان است و همچنین پل موقت کنارگذر نهنگروگا که از رودخانه سیاهدرویشان در تالاب بینالمللی انزلی منشأ میگیرد، به دلیل تجمع چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی مسدود شده بودند و امکان تردد قایقهای موتوری در این مسیرها وجود نداشت.
وی ادامه داد: در پی این انسداد، عملیات پاکسازی با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی شناور بومیسازیشده و با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و محیطبانان پاسگاه قلمگوده انجام شد.
بازگشایی کامل مسیرهای تردد قایقها
حسنپور با اشاره به روند اجرای عملیات پاکسازی بیان کرد: در جریان این عملیات، موانع و مواد انباشتهشده از جمله چوب، زباله و سنبل آبی از مسیرهای تردد جمعآوری و خارج شد و در نهایت تمامی لاینهای عبوری دو پل موقت بهطور کامل بازگشایی شد.
وی با تأکید بر اهمیت آبراهههای تالاب یا «روگاها» گفت: روگاها به عنوان شریانهای طبیعی و حیاتی تالاب بینالمللی انزلی، نقش مهمی در تداوم حیات و پویایی این زیستبوم دارند و رفع انسداد آنها علاوه بر کمک به بهبود جریان و گردش آب، در استمرار فعالیتهای معیشتی جوامع بومی، رونق گردشگری و تسهیل فعالیت قایقرانان نیز مؤثر است.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای محیط زیست گیلان افزود: باز نگه داشتن مسیرهای آبی و جلوگیری از انسداد روگاها میتواند در کاهش برخی مخاطرات و آسیبهای زیستمحیطی ناشی از تجمع پسماند، چوب و پوشش گیاهی مهاجم مؤثر باشد و دسترسی نیروهای حفاظتی برای پایش، حفاظت و احیای تالاب را نیز تسهیل کند.
تداوم پایش و پاکسازی آبراهههای تالاب
حسنپور با اشاره به ضرورت باز بودن مسیرهای آبی تالاب بینالمللی انزلی خاطرنشان کرد: پایش و پاکسازی مستمر مسیرهای آبی، بهویژه در نقاطی که به دلیل تجمع پسماند، چوب و پوشش گیاهی مهاجم با انسداد مواجه میشوند، از اقدامات ضروری برای حفظ جریان مناسب آب و پویایی زیستبوم تالابی است.
وی تصریح کرد: استمرار این اقدامات علاوه بر کمک به حفاظت و احیای تالاب، امکان تردد و دسترسی بهتر جوامع محلی، گردشگران، قایقرانان و نیروهای حفاظتی را فراهم میکند.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای محیط زیست گیلان در پایان از همکاری نیروهای محیطبانی و عوامل اجرایی در اجرای این عملیات قدردانی کرد و گفت: پایش، پاکسازی و رفع موانع مسیرهای آبی تالاب بینالمللی انزلی با هدف حفاظت و احیای این زیستبوم ارزشمند و تسهیل دسترسی و تردد در این عرصه ادامه خواهد داشت.
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