به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی عصر جمعه در دیدار با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی، با ابراز تأثر عمیق از این ضایعه، شهادت این چهره اثرگذار و فرزند وی را به خانواده، وابستگان و بیت‌های منتسب تسلیت و تبریک گفت و بر عظمت این مصیبت برای کشور و نظام اسلامی تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه معنوی شهدا اظهار کرد: درجات این شهید بزرگوار بسیار متعالی است و امید می‌رود که خداوند متعال بر علو درجات ایشان بیفزاید و این واقعه اگرچه افتخاری بزرگ برای خانواده و وابستگان محسوب می‌شود، اما در عین حال خسارتی سنگین و غیرقابل جبران برای جامعه اسلامی به شمار می‌آید.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام افزود: از دست دادن چنین شخصیت‌هایی، ضایعه‌ای است که به سادگی جبران‌پذیر نیست و نظام اسلامی در کوتاه‌مدت قادر به جایگزینی افرادی با این سطح از تعهد، درک و عقلانیت نخواهد بود.



وی با اشاره به سنت الهی در انتقام از خون شهدا بیان کرد: انتقام خون شهدا از سنن قطعی الهی است و تحقق آن خارج از اراده بشر نیز انجام خواهد شد، اما در مورد شخصیت‌های برجسته‌ای که نقش محوری در هدایت جامعه داشته‌اند، انتظار تحقق نوعی انتقام ویژه وجود دارد.



فاضل لنکرانی ادامه داد: این شهید عزیز از جمله افرادی بود که علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی، درک عمیق و دقیقی از حوزه‌های علمیه داشت و همین ویژگی، او را از بسیاری از مدیران متمایز می‌کرد.



وی گفت: سال‌ها پیش در مراسمی علمی، از ایشان برای سخنرانی دعوت شد و مطالبی که ارائه کرد، حاوی نکاتی بود که حتی برای برخی از اهل حوزه نیز تازگی داشت و این امر نشان‌دهنده عمق نگاه و شناخت او نسبت به مسائل دینی و علمی بود.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید لاریجانی افزود: ایشان هرگز به دنبال خودنمایی نبود و از عقلانیتی عمیق و واقعی برخوردار بود، در حالی که برخی تنها ادعای عقلانیت دارند، این شهید به مرحله‌ای از پختگی فکری رسیده بود که در رفتار و گفتار او به وضوح دیده می‌شد.



وی با بیان خاطره‌ای از فعالیت‌های فرهنگی شهید لاریجانی اظهار داشت: در برخی برنامه‌های علمی و فرهنگی، ایشان نقش مؤثری داشت و مطالبی ارائه می‌کرد که از سطحی بالا و محتوایی غنی برخوردار بود، به گونه‌ای که نشان می‌داد ارتباطی عمیق با اندیشه‌های شهید مطهری دارد.



فاضل لنکرانی در ادامه به جایگاه اجتماعی و حوزوی این شهید اشاره کرد و گفت: این شخصیت مورد اعتماد مراجع عظام تقلید بود و در مقاطع مختلف، حمایت و اعتماد آنان را با خود همراه داشت و چنین جایگاهی نشان‌دهنده وثاقت، دیانت و مقبولیت گسترده وی در میان نخبگان دینی است.



وی افزود: با وجود این جایگاه، متأسفانه در برهه‌هایی جفاهایی نسبت به ایشان صورت گرفت که موجب تأثر بسیاری از دلسوزان نظام شد، اما این مسائل هرگز از ارزش و جایگاه واقعی او نکاست.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام با اشاره به برخی حوادث تلخ پیرامون این شخصیت گفت: گاه مظلومیت افراد در حیاتشان به طور کامل آشکار نمی‌شود و تنها در پرتو شهادت است که ابعاد آن برای جامعه روشن می‌گردد.



وی ادامه داد: شهادت این‌گونه افراد، علاوه بر اینکه نشانه‌ای از مظلومیت آنان است، دریچه‌ای از عنایات الهی را نیز به سوی جامعه و خانواده آنان می‌گشاید و آثار معنوی گسترده‌ای به همراه دارد.



فاضل لنکرانی با ابراز خرسندی از تدفین این شهید در شهر قم بیان کرد: حضور پیکر این شهید در قم، مایه افتخار و اعتباری برای این شهر مقدس است و این امر را می‌توان از الطاف الهی دانست.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند شهدا با فرهنگ ولایت اشاره کرد و گفت: بسیاری از شهدای انقلاب اسلامی ارتباطی عمیق با سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام دارند و این پیوند، نشان‌دهنده تجلی ولایت در جامعه اسلامی است.



در پایان این دیدار، وی با اهدای یک جلد قرآن کریم به خانواده شهید، برای آنان صبر و اجر الهی مسئلت کرد و افزود: این مصیبت هرچند جبران‌ناپذیر است، اما بی‌تردید با عنایات الهی، آثار و برکات آن در مسیر زندگی خانواده و جامعه نمایان خواهد شد.