به گزارش خبرگزاری مهر، در پی موج جدیدی از شلیک موشک‌های انتقامی ایران به سمت مواضع رژیم صهیونیستی، منابع خبری از اصابت موفقیت‌آمیز این موشک‌ها به نقاط مختلف تل‌آویو و وارد آمدن خسارات قابل توجه خبر داده‌اند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اثربخشی این حمله و شدت خسارات وارده را تایید می‌کنند.

پیش از این، منابع عبری‌زبان از شلیک گسترده موشک‌های انتقامی ایران به سوی اهداف متعلق به رژیم متجاوز صهیونیستی خبر داده بودند.

به دنبال این حملات، آژیرهای هشدار در مناطق متعددی از فلسطین اشغالی، از جمله در تل‌آویو، به صدا درآمده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که میلیون‌ها صهیونیست در وحشت از این حملات، به پناهگاه‌ها پناه برده‌اند.