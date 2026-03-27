به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: موشک‌های تاماهاوک نیروهای ما در غرب آسیا در حال اتمام است، مگر اینکه پنتاگون مداخله کند.

استفاده‌کننده اصلی موشک تاماهاوک آمریکاست و بیشترین شلیک عملیاتی تاماهاوک نیز از سوی این کشور بوده است. تاماهاوک برای نخستین بار به صورت عملیاتی در جریان جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) استفاده شد.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۳۰ فروند موشک تاماهاوک نیز استفاده شد. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی پنتاگون، حمله به فردو و نطنز با استفاده از بمب‌افکن‌های پنهانکار بی – ۲ و حمله به تاسیسات اصفهان (و حمله به نطنز بر اساس برخی گزارش‌های دیگر) با موشک‌های تاماهاوک شلیک شده از ناوگان دریایی آمریکا مستقر در اقیانوس هند انجام شد.

برخلاف جنگ ۱۲ روزه، منابع متعدد رسانه ای و اطلاعاتی از کاهش توان تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی کنونی علیه ایران خبر می دهند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.