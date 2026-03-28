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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

حضرتی: دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است

حضرتی: دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: نیروهای مسلح دلیر در میدان ‎برای ایران ایستاده‌اند، مردم وفادار در صحنه‌اند و دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ایکس نوشت: ‏متجاوزانِ متوهم، آیندهٔ ایران را با هدف‌گیری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و با به خاک و خون کشیدن دانشجویان و دانش‌آموزان نشانه گرفته‌اند.

وی افزود: امروز ایران را با ویران‌کردن دیوارهای شهر و زیرساخت‌های زندگی مردم می‌زنند و گذشتهٔ ایران را با تعرض به میراث تمدنی و آثار تاریخی این سرزمین هدف قرار داده‌اند. این یعنی مسئله‌شان «‎ایران» است و پاسخ ما روشن است: ما ایرانی هستیم؛ استوار و شکست‌ناپذیر.

حضرتی تاکید کرد: نیروهای مسلح دلیر در میدان ‎برای ایران ایستاده‌اند، مردم وفادار در صحنه‌اند و دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است؛ ایستادگی‌ای که جهان را به شگفتی واداشته است.

کد مطلب 6785882
محسن صمیمی

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