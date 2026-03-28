۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

بقایی: هدف اصلی دشمنان فلج کردن بنیان علمی و میراث فرهنگی کشور است

بقایی: هدف اصلی دشمنان فلج کردن بنیان علمی و میراث فرهنگی کشور است

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف اصلی خود را آشکار می‌سازد: فلج کردن بنیان علمی و میراث فرهنگی کشور از طریق حملات سیستماتیک به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشمندان.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در ایکس نوشت: دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علم و صنعت تهران، تنها دو نمونه از میان ده‌ها دانشگاه و مرکز تحقیقاتی هستند که در جریان ۳۰ روز گذشته جنگ غیرقانونی علیه ملت ایران، مورد هدفِ عمدی متجاوزان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حقیقت، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، رفته رفته هدف اصلی خود را آشکار می‌سازد: فلج کردن بنیان علمی و میراث فرهنگی کشورمان از طریق حملات سیستماتیک به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، آثار تاریخی و دانشمندان برجسته.

سخنگوی وزارت خارجه بیان داشت: مقابله با «برنامه هسته‌ای» ایران و «تهدید قریب‌الوقوع» بودن آن، چیزی جز بهانه‌هایی پلید و ساخته وپرداخته ای دروغین نبود که برای پنهان کردن نیت واقعیِ مهاجمان به کار گرفته شد.

کد مطلب 6785880
محسن صمیمی

    • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      خدالعنتشون کنه وبه اهدافشون نرسند
    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      هدف اصلی دشمنان سرنگونی حکومت نظام جمهوری اسلامی است

