کاسی: جبهه مردمی با الگوهای مقاومت جهانی در حال گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاسی شامگاه شنبه در اجتماع مردمی آستانه اشرفیه با بیان اینکه تحولات منطقه وارد مرحله تازهای شده است، اظهار کرد: امروز شاهد شکلگیری موجی جهانی از همبستگی با ملتهای مظلوم هستیم و این روند، جبهه مقابله با ظلم را گستردهتر کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ملتها و فعالان آزادیخواه در جهان با مفاهیم مقاومت آشنا شدهاند، افزود: نام و تصویر قربانیان مظلومیت در فلسطین و دیگر نقاط جهان اکنون به نمادهای فرهنگی و الهامبخش تبدیل شده و این پیامها حتی بر تجهیزات دفاعی نیز نقش بسته است.

این پژوهشگر با اشاره به نمونههایی از این نمادها، از جمله ریچل کوری و کودکان شهید غزه، گفت: این چهرهها امروز در حافظه جهانی ثبت شدهاند و حضورشان در ادبیات مقاومت، پیوندی عاطفی و فرهنگی میان ملتها ایجاد کرده است.

گسترش همبستگی جهانی با محوریت مظلومیت

کاسی با اشاره به واکنشهای گسترده فعالان اجتماعی در کشورهای مختلف اظهار کرد: روایتهای انسانی از جنگ غزه، از جمله ماجرای دختر خردسال محاصرهشده یا پدربزرگی که نوهاش را در آغوش داشت، افکار عمومی جهان را به سمت حقیقت سوق داده است.

وی افزود: انتشار این تصاویر و روایتها سبب شده است که بسیاری از مردم جهان، از آمریکا تا اروپا، نسبت به ظلم ساختاری حساستر شوند و این امر، جبهه مقابله با ظلم را تقویت کرده است.

پژوهشگر فرهنگ و تاریخ تصریح کرد: این موج جهانی نشان داد که مقاومت به یک مطالبه انسانی و اخلاقی تبدیل شده است.

نقش حضور مردمی در جلوگیری از تکرار خطاهای تاریخی

وی با اشاره به تجربههای تاریخی گفت: خالی شدن میدان اجتماعی میتواند زمینهساز سوءاستفاده دشمنان شود و نمونههای تاریخی مانند ماجرای ۲۸ مرداد نشان میدهد که عقبنشینی اجتماعی چه پیامدهایی دارد.

کاسی با بیان اینکه حضور مردمی بخشی از ساختار دفاعی جامعه است، اظهار کرد: هر دعوتی به ترک میدان اجتماعی باید با دقت بررسی شود، زیرا دشمنان همواره در پی جایگزینی نیروهای مردمی با عناصر وابسته هستند.

وی افزود: ایران امروز در کانون توجه آزادیخواهان جهان قرار گرفته و این فرصت باید با هوشیاری و انسجام حفظ شود.

اتکا به نصرت الهی و پرهیز از غرور در میدان

پژوهشگر فرهنگ و تاریخ با اشاره به داستان داوود و جالوت گفت: پیروزیهای بزرگ در تاریخ همواره نتیجه اتکا به خدا و پایداری بوده، نه صرفاً قدرت نظامی یا تجهیزات پیشرفته.

وی با بیان اینکه غرور میتواند مسیر پیروزی را منحرف کند، افزود: هرگاه جامعه از نقش الهی در موفقیتها غافل شود، آسیبپذیر خواهد شد و این اصل باید همواره در میدانهای سیاسی و فرهنگی مدنظر قرار گیرد.

کاسی تصریح کرد: ملت ایران بار تاریخی بزرگی بر دوش دارد و با عبور از آزمونهای سخت، میتواند زمینهساز تحقق وعدههای الهی و شکلگیری جبهه جهانی مقابله با ظلم باشد.

سه ضلع اصلی معادله قدرت در منطقه

وی با اشاره به نقش ایران در مهار بحرانهای منطقهای گفت: امروز بسیاری از تحولات ژئوپلیتیک نشان میدهد که محور مقاومت توانسته ابتکار عمل را در میدانهای مختلف حفظ کند و این مسئله، معادلات قدرت را در سطح بینالمللی تغییر داده است.

پژوهشگر فرهنگ و تاریخ افزود: اشراف اطلاعاتی، توان بازدارندگی و حضور مردمی سه ضلع اصلی این معادله هستند و همین عناصر موجب شده است که دشمنان نتوانند جبهههای جدیدی علیه ایران و ملتهای همپیمان ایجاد کنند.

وی با اشاره به مسئولیت تاریخی ملت ایران اظهار کرد: امروز جهان در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار دارد و ملت ایران باید با حفظ انسجام، تقویت توان علمی و ارتقای ظرفیتهای فرهنگی، نقش خود را در این تحول ایفا کند.

کاسی در پایان افزود: ملتها زمانی میتوانند در برابر ظلم جهانی بایستند که همزمان از قدرت معنوی، عقلانیت راهبردی و توان فناورانه برخوردار باشند و این همان مسیری است که میتواند زمینهساز تحقق وعدههای الهی و شکلگیری تمدن نوین اسلامی باشد.