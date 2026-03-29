روایت گرگان از یک سوگ ملی؛ از حضور میدانی تا تأکید بر تداوم مسیر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شهادت رهبر انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین رخدادهای معاصر کشور به شمار میرود که ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. این حادثه در شرایطی رخ داد که کشور درگیر فشارهای خارجی، تهدیدهای امنیتی و جنگ ترکیبی دشمنان بود؛ شرایطی که هرگونه تحول در آن میتواند پیامدهای گستردهای در سطح جامعه به همراه داشته باشد.
در چنین فضایی، واکنش جامعه به این رخداد، بهعنوان شاخصی مهم در سنجش میزان انسجام ملی و سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای کشور، از جمله گرگان، مردم با حضور در تجمعات شبانه، ضمن ابراز همدردی، پیامهایی از جنس همبستگی، ایستادگی و تداوم مسیر را مخابره کردهاند.
گرگان در هفتههای اخیر، صحنه حضور مستمر شهروندانی بوده که در میادین اصلی شهر گرد هم آمدهاند. این تجمعات که بهصورت پیوسته و شبانه برگزار شده، به تدریج از یک واکنش صرفاً احساسی، به یک کنش اجتماعی آگاهانه و معنادار تبدیل شده است.
حضور مردم؛ از سوگ تا مسئولیت اجتماعی
یکی از شهروندان گرگانی که در این تجمعات حضور داشته، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای نخست، فضای شهر کاملاً تحت تأثیر شوک و اندوه بود، اما به مرور، این احساس به یک نوع درک مسئولیت تبدیل شد. بسیاری از افرادی که در این تجمعات شرکت میکنند، صرفاً برای ابراز احساسات نمیآیند، بلکه به دنبال فهم بهتر شرایط هستند.
وی ادامه میدهد: در این تجمعات، گفتگوهای مختلفی میان مردم شکل میگیرد. برخی به تحلیل شرایط میپردازند و برخی دیگر درباره آینده صحبت میکنند. این نشان میدهد که جامعه در حال عبور از یک مرحله احساسی به سمت یک مرحله تحلیلی است.
این شهروند با اشاره به فضای عمومی شهر میگوید: با وجود همه فشارها، آنچه دیده میشود، نوعی ایستادگی در میان مردم است. این حضور مستمر، پیام روشنی دارد و آن اینکه جامعه، همچنان در صحنه است.
خانوادهها در صحنه؛ انتقال تجربه به نسل جدید
شهروند دیگری که به همراه خانواده خود در این تجمعات حضور دارد، میگوید: حضور ما در این فضا فقط یک واکنش فردی نیست. ما تلاش میکنیم فرزندانمان نیز در جریان این اتفاقات قرار بگیرند و درک درستی از شرایط داشته باشند.
وی با اشاره به فضای ایجاد شده در جامعه بیان میکند: برخلاف برخی تصورات، مردم دچار سردرگمی نشدهاند. ممکن است ناراحتی وجود داشته باشد، اما این ناراحتی با ناامیدی تفاوت دارد. آنچه دیده میشود، نوعی همدلی و همراهی است.
وی ادامه میدهد: به نظر من، نقش مردم در این شرایط بسیار تعیینکننده است. اگر این حضور و همراهی ادامه داشته باشد، میتواند بسیاری از معادلات را تغییر دهد و این همان نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نگاه تحلیلی شهروندان؛ تأکید بر تداوم ساختار
یکی دیگر از شهروندان گرگان با نگاهی تحلیلیتر به موضوع میگوید: در کنار بُعد احساسی این اتفاق، باید به بُعد ساختاری آن نیز توجه کرد. مهم این است که ببینیم مسیر چگونه ادامه پیدا میکند.
وی اظهار میکند: به نظر میرسد یکی از ویژگیهای مهم ساختار نظام، اتکا به یک چارچوب فکری و مدیریتی است که فراتر از افراد عمل میکند. همین مسئله باعث میشود که در شرایط بحرانی، دچار وقفه جدی نشود.
این شهروند با تأکید بر لزوم حفظ آرامش اجتماعی گفت: در چنین شرایطی، بیش از هر چیز نیاز به تحلیل درست، آرامش و پرهیز از رفتارهای هیجانی داریم. آنچه در نهایت تعیینکننده خواهد بود، انسجام و تصمیمگیری عقلانی است.
تحلیل یک کارشناس دینی از شرایط موجود
در کنار روایتهای مردمی، حجتالاسلام محمدرضا ابراهیمیفر نیز در تحلیل این رخداد، بر ابعاد عمیقتر آن تأکید میکند.
وی با بیان اینکه شهادت برای مجاهدان راه خدا، امری دور از انتظار نیست، اظهار میکند: این حادثه اگرچه برای جامعه سنگین است، اما در چارچوب سنتهای الهی قابل تحلیل است.
وی با اشاره به سابقه تاریخی تقابل جبهه حق و باطل میافزاید: آنچه امروز در حال وقوع است، ادامه همان مسیر تاریخی است و نباید آن را صرفاً به تحولات اخیر محدود کرد.
ابراهیمیفر با تأکید بر خطای راهبردی دشمن در شناخت جامعه ایران اظهار کرد: دشمنان در تحلیل رفتار جامعه ایران، همواره دچار اشتباه شدهاند و این بار نیز تصور آنها از تأثیرگذاری اقداماتشان، با واقعیت فاصله دارد.
وی ادامه میدهد: یکی از نکات مهم این است که انقلاب اسلامی بر پایه یک منظومه فکری و مدیریتی شکل گرفته که وابسته به فرد نیست. همین موضوع، تداوم مسیر را در شرایط مختلف تضمین میکند.
این کارشناس دینی با اشاره به واکنش سریع نیروهای مسلح در ساعات ابتدایی، آن را نشانهای از همین انسجام دانست.
نقش مردم در معادلات پیشرو
ابراهیمیفر در ادامه با تأکید بر نقش مردم در این شرایط اظهار میکند: قدرت ملی، بیش از هر چیز به اراده و حضور مردم وابسته است. این حضور است که میتواند مسیر تحولات را تعیین کند.
وی شرایط کنونی را یک «پیچ تاریخی» توصیف کرده و میگوید: عبور از این مرحله نیازمند صبر، بصیرت و حفظ وحدت است. در صورت تحقق این عوامل، آیندهای روشن پیش روی کشور خواهد بود.
وی همچنین نسبت به تلاشهای دشمن در حوزه جنگ شناختی هشدار داده و میگوید: یکی از اهداف دشمن، ایجاد شکاف در جامعه است و مقابله با این مسئله، نیازمند افزایش آگاهی و حفظ انسجام است.
جامعه در مسیر بازتعریف نقش خود
آنچه از مجموع این روایتها و تحلیلها برمیآید، نشاندهنده شکلگیری نوعی همگرایی میان احساس و عقلانیت در سطح جامعه است. مردم گرگان، همانند دیگر نقاط کشور، در مواجهه با این رخداد، از مرحله واکنش اولیه عبور کرده و در حال بازتعریف نقش خود در ادامه مسیر هستند.
حضور مستمر در تجمعات، گفتگوهای شکلگرفته در میان شهروندان و تحلیلهای ارائهشده، همگی حاکی از آن است که جامعه، در حال تطبیق خود با شرایط جدید است؛ فرآیندی که اگر با مدیریت صحیح همراه شود، میتواند به تقویت انسجام ملی و عبور موفق از این مقطع حساس منجر شود.
