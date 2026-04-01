پیام تسلیت دانشگاه علوم انسانی روسیه در پی حملات آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، وی.آی.زابوتکینا معاون رئیس دانشگاه علوم انسانی روسیه در امور همکاری‌های بین‌المللی طی نامه‌ای که در اختیار رایزن علمی ایران در روسیه قرار گرفته است، تسلیت ،حمایت و همبستگی و همدلی خود را با جامعه دانشگاهی ایران اعلام کرده است.

در متن این نامه آمده است: تسلیت صمیمانه مرا در ارتباط با رویدادهای تلخ و ناگواری که در جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع است بپذیرید.

دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه سال‌هاست که همکاری‌های علمی و آموزشی سازنده‌ای با دانشگاه‌های ایران داشته است. در این روزهای دشوار، ما بر اهمیت همبستگی جامعه دانشگاهی و نیاز به حمایت متقابل تاکید داریم. ما در اندوه مردم ایران شریک هستیم و در این روزهای سخت، همبستگی و همدلی خود را ابراز می‌داریم.