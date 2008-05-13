شیوه های ترویج امر به معروف باید وابسته به شرایط زمان و مکان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی ظهر امروز در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: شیوه های ترویج فرایض دینی به ویژه مبحث امر به معروف و نهی از منکر باید وابسته به شرایط زمانی و مکانی تغییر یابد.

وی ادامه داد: همانند دیگر مباحث روزمره در زندگی انسان ها بعضی از برنامه های دین مبین اسلام نیز قابل تغییر و باید در آنها نوآوری صورت گیرد چرا که اگر این مهم محقق نشود مورد استقبال مردم قرار نخواهند گرفت.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان افزود: این تصور غلط در میان بعضی از علما به وجود آمده که در دین هیچ گونه نوآوری نباید به وجود بیاید که به غیر از اصول و اعتقادات در دیگر مسائل به ویژه شیوه های تبلیغ و ترویج در مسائل دینی باید نوآوری و تغییراتی صورت پذیرد.

حجت الاسلام موسوی گفت: امروز باید بر اساس شرایطی که پیش می آید و پیشرفت های که در عرصه های مختلف به ویژه فناوری و رسانه به وجود آمده است بتوان بهترین استفاده را برای ترویج دستورات الهی دین مبین اسلام به کار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های موفقیت آمیز ستاد احیاء امر به معروف و نهر از منکر استان کردستان در سال گذشته تصریح کرد: خوشبختانه مجموعه اقداماتی که در سال گذشته توسط ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در استان کردستان به مرحله اجرا درآمده بسیار موفقیت آمیز بوده که نتیجه و بازخورد آن در آینده ملموس خواهد بود.

وی قرار گرفتن استان کردستان در تعدادی از شاخص های ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در جایگاه های برتر کشوری موید تلاش و کوشش همه اعضای این ستاد برشمرد و بر ادامه این روند مثبت و رو به جلو تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان با اشاره به رویکرد سال جاری ستاد احیاء در استان خاطرنشان کرد: امسال باید به سمت و سوی نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با سرلوحه قرار دادن شعار تذکر لسانی - وظیفه همگانی حرکت نماییم.

وی گفت: برای تاثیر گذاری بیشتر در باب امر به معروف و نهی از منکر در استان کردستان در نیمه اول امسال همایش بزرگی در استان کردستان برگزار خواهد شد.

در این جلسه معاونین ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در گزارش های روند فعالیت های حوزه مربوطه را تشریح کردند.