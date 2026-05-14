  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۹

پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف کاشان از ابتدای اسفندماه

پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف کاشان از ابتدای اسفندماه

کاشان - رئیس اتاق اصناف کاشان از پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف کاشان از ابتدای اسفندماه تاکنون خبر داد.

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرستان کاشان حدود ۳۰ هزار واحد صنفی فعالیت میکنند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۷ هزار و ۸۰۰ صنف دارای پروانه کسب و مابقی فاقد پروانه کسب هستند.

وی ابراز کرد: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون ۷۴۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان کاشان انجام شده است که در اثر این بازرسی ها ۱۱ واحد صنفی پس از احراز تخلف و تذکر و عدم توجه به اخطارها پلمب شده اند.

رئیس اتاق اصناف کاشان تصریح کرد: در این مدت ۱۱۳ شکایت حضوری توسط شهروندان کاشانی انجام شده است که عمده این شکایت ها از اصناف کابینت سازی، مکانیک خودرو و تاسیسات ساختمان بوده است

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ۲۵۷ مورد شکایت تلفنی هم از شهروندان کاشانی داشته ایم که بیشتر این شکایت ها مربوط به نان، خوراکی و صنف لبنیات بوده است.

باقی افزود: طرح نظارتی ویژه گل و گلاب با محوریت سه شاخص قیمت، بهداشت و کیفیت محصولات تولیدی و عرضه شده با همکاری ارگان‌های شهری و اتحادیه مربوطه از ابتدای اردیبهشت در سطح شهرستان کاشان در حال انجام است و تاکنون بیش از ۷۰ واحد صنفی بازرسی شده است.

وی گفت: هیچ کمبودی در مورد تامین اقلام و اجناس ضروری شهروندان در سطح شهرستان کاشان وجود ندارد و نیازهای شهروندان تا پایان سال تامین شده است.

رئیس اتاق اصناف کاشان تصریح کرد: در صورتی که هر کدام از شهروندان شکایتی از واحد صنفی یا گزارش تخلفی داشته باشند میتوانند برای طرح شکایت خود شخصا به اتاق اصناف واقع در خیابان محتشم مراجعه و یا با تلفن ۵۵۴۴۰۰۲۵ ارتباط بگیرند.

کد مطلب 6829605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه