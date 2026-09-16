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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

پلمب ۴ واحد صنفی آرایشگران زنانه در کاشان

پلمب ۴ واحد صنفی آرایشگران زنانه در کاشان

کاشان - رئیس اتاق اصناف کاشان از پلمب چهار واحد صنفی آرایشگران زنانه در کاشان خبر داد.

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب چهار واحد صنفی آرایشگران زنانه در کاشان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تشدید کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و بازرسی‌های مشترک انجام شده است.

وی ابراز کرد: در این طرح، بازرسی مشترکی با حضور بازرسان اتاق اصناف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ۱۴ واحد صنفی آرایشگران زنانه انجام شد.

رئیس اتاق اصناف کاشان افزود: در جریان این بازرسی‌ها، برای ۶ واحد صنفی به استناد ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اخطار صادر شد و چهار واحد صنفی نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی، موارد مرتبط با فعالیت در فضای مجازی و شئونات اسلامی پلمب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات صنفی از سوی واحدهای آرایشگری زنانه، خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت این واحدها و بررسی نحوه رعایت الزامات قانونی در قالب بازرسی‌های مشترک ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6949549

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