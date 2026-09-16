پلمب ۴ واحد صنفی آرایشگران زنانه در کاشان

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب چهار واحد صنفی آرایشگران زنانه در کاشان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تشدید کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و بازرسی‌های مشترک انجام شده است.

وی ابراز کرد: در این طرح، بازرسی مشترکی با حضور بازرسان اتاق اصناف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ۱۴ واحد صنفی آرایشگران زنانه انجام شد.

رئیس اتاق اصناف کاشان افزود: در جریان این بازرسی‌ها، برای ۶ واحد صنفی به استناد ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اخطار صادر شد و چهار واحد صنفی نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی، موارد مرتبط با فعالیت در فضای مجازی و شئونات اسلامی پلمب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات صنفی از سوی واحدهای آرایشگری زنانه، خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت این واحدها و بررسی نحوه رعایت الزامات قانونی در قالب بازرسی‌های مشترک ادامه خواهد داشت.