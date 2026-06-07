دریافت 13 MB کد مطلب 6852680 https://mehrnews.com/x3cg6D ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹ کد مطلب 6852680 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹ فوران آتش فشان شهر کاگوشیمای ژاپن را در خاکستر فرو برد فوران فعالترین آتشفشان ژاپن (ساکوراجیما)، شهر کاگوشیما ژاپن را در خاکستر آتشفشانی فرو برده است. کپی شد مطالب مرتبط ۴۳ نفر در وقوع طوفان و رانش زمین در اندونزی کشته شدند فوران آتشفشان در اندونزی/ ۱۱ هزار نفر باید تخلیه شوند+ فیلم تعداد جانباختگان فوران آتشفشان در اندونزی به ۱۳ نفر افزایش یافت برچسبها ژاپن آتشفشان کوه آتشفشان
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