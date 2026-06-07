دریافت 13 MB
کد مطلب 6852680
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

فوران آتش فشان شهر کاگوشیمای ژاپن را در خاکستر فرو برد

فوران آتش فشان شهر کاگوشیمای ژاپن را در خاکستر فرو برد

فوران فعال‌ترین آتشفشان ژاپن (ساکوراجیما)، شهر کاگوشیما ژاپن را در خاکستر آتشفشانی فرو برده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید