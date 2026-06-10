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کد مطلب 6855690
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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۸

حمله ارتش تروریستی آمریکا به مخزن آب در سیریک و کوهستک

حمله ارتش تروریستی آمریکا به مخزن آب در سیریک و کوهستک

به گزارش منابع خبری در حملات تروریستی آمریکایی، دو مخزن آب در سیریک و بندر کوهستک بطور کامل تخریب شده است.

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      اعزام 10 کشنده و 10 تانکر. آب به جنوب ارسال آب معدنی به جنوب اعزام. 1 میلیون نفر تکاور به جنوب

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