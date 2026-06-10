دریافت 5 MB کد مطلب 6855690 https://mehrnews.com/x3chn4 ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۸ کد مطلب 6855690 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۸ حمله ارتش تروریستی آمریکا به مخزن آب در سیریک و کوهستک به گزارش منابع خبری در حملات تروریستی آمریکایی، دو مخزن آب در سیریک و بندر کوهستک بطور کامل تخریب شده است. کپی شد مطالب مرتبط جزییات نقض آتش بس و حمله ارتش آمریکا به مناطق جنوبی کشور حمله موشکی به زیرساختهای آبی در سیریک؛ قطع آب در تمام روستاهای بمانی فعال شدن پدافند و شنیده شدن انفجار در بندرعباس و قشم شنیده شدن مجدد صدای انفجار در سیریک برچسبها سیریک.هرمزگان شهرستان سیریک ارتش آمریکا حمله به ایران قطعی آب
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