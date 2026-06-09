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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶

شنیده شدن مجدد صدای انفجار در سیریک

شنیده شدن مجدد صدای انفجار در سیریک

بندرعباس - ساکنان و منابع محلی از شنیده شدن صدای یک انفجار در محدوده شهرستان سیریک خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای انفجاری مجدد در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، این حمله مربوط به نوار ساحلی این شهرستان بوده است.

دشمن آمریکایی در آغازین ساعات بامداد چهارشنبه نیز به نقاطی در شهرستان سیریک از جمله دو منبع ذخیره آب در بخش بمانی این شهرستان حمله کرده بود.

کد مطلب 6855674

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