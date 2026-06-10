۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در پلدختر کشف شد

عباس دانژه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرسنل عملیاتی توزیع برق پل دختر با مأموران پلیس امنیت اقتصادی و با هماهنگی مقام قضایی هفت‌دستگاه ماینر غیرمجاز را در یکی از منازل شهر پلدختر کشف و جمع‌آوری کردند.

وی تصریح کرد: اکیپ عملیات توزیع برق پلدختر، بلافاصله با دریافت گزارش مردمی در محل حاضر شده و با حضور پلیس نسبت به جمع‌آوری ماینرها و تشکیل پرونده قضایی اقدام کردند.

مدیریت توزیع برق پل دختر، استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از برق عمومی را اقدامی غیرقانونی و خلاف مقررات دانست و گفت: این امر علاوه بر مصرف بالای برق، ایجاد ناترازی و فشار مضاعف در شبکه برق به حقوق مشترکان نیز آسیب می‌زند

دانژه، استفاده غیرمجاز از شبکه برق به‌منظور استخراج ارز دیجیتال را یکی از معضلات فعلی شبکه برق دانست و افزود: استفاده از ماینرهای غیرمجاز توسط سودجویان به‌ویژه در بخش خانگی به دلیل مصرف بالای برق منجر به نوسان در شبکه توزیع و آسیب‌دیدن وسایل برقی و ایجاد خسارت‌های مالی قابل‌توجه و یا حتی احتمال بروز مخاطرات جانی برای همسایگان می‌شود.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با متخلفان دارد، گفت: از همشهریان درخواست می‌شود در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان و متخلفان استفاده غیرمجاز رمزارز، موارد را به سامانه ۲۰۹۰ ارسال کنند.