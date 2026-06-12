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کد مطلب 6857906
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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

انصاری‌فرد: دشمن آمریکایی صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارد

انصاری‌فرد: دشمن آمریکایی صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارد

انصاری فر مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: حمله به ورزشگاه ها نشان می دهد دشمن آمریکایی صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارد.

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