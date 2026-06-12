دریافت 5 MB کد مطلب 6857906 https://mehrnews.com/x3cjhh ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸ کد مطلب 6857906 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸ انصاریفرد: دشمن آمریکایی صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارد انصاری فر مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: حمله به ورزشگاه ها نشان می دهد دشمن آمریکایی صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارد. کپی شد مطالب مرتبط بنیادیفر: سطح داوری در جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار بالاست دیدار دوستانه پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس با اصحاب رسانه نیما نکیسا: هرکسی ایرانیان را نمیشناسد تاریخ را بخواند برچسبها محمدحسن انصاریفرد تیم فوتبال پرسپولیس جنگ رمضان
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