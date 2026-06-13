دریافت 108 MB کد مطلب 6858758 https://mehrnews.com/x3cjDG ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱ کد مطلب 6858758 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱ خاطراتی شنیدنی از زبان ذاکر اهل بیت دربارهی رهبری روایت مرتضی طاهری ذاکر اهل بیت درباره رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مداحی حسین طاهری به مناسبت سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) روضه خوانی محمدرضا طاهری در شب اول محرم برنامه حسنیه معلی مدح زیبای امیرالمومنین توسط حسین طاهری برچسبها رهبری رهبر شهید شهادت رهبر معظم انقلاب
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