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کد مطلب 6858758
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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

خاطراتی شنیدنی از زبان ذاکر اهل بیت درباره‌ی رهبری

خاطراتی شنیدنی از زبان ذاکر اهل بیت درباره‌ی رهبری

روایت مرتضی طاهری ذاکر اهل بیت درباره رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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