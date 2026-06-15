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کد مطلب 6860497
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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۵

میزبانی جام جهانی به سبک آمریکایی ها؛ دستگاه مترجم خراب شد

میزبانی جام جهانی به سبک آمریکایی ها؛ دستگاه مترجم خراب شد

حاشیه عجیب نشست خبری تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را در این فیلم ببنید؛ دستگاه مترجم امیر قلعه نویی خراب شد.

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