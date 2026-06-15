دریافت 2 MB کد مطلب 6860497 https://mehrnews.com/x3ckn9 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۵ کد مطلب 6860497 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۵ میزبانی جام جهانی به سبک آمریکایی ها؛ دستگاه مترجم خراب شد حاشیه عجیب نشست خبری تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را در این فیلم ببنید؛ دستگاه مترجم امیر قلعه نویی خراب شد. کپی شد مطالب مرتبط واکنش قلعه نویی به عدم حضور سردار آزمون در جام جهانی انتقاد مهدی طارمی از روند صدور ویزای آمریکا برای جام جهانی تساوی اکوادور و ساحل عاج در نیمه اول طارمی: دنبال شاد کردن مردم هستیم/ فوتبال همه را متحد میکند برچسبها جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران امیر قلعه نویی
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