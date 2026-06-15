تساوی اکوادور و ساحل عاج در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و ساحل عاج از گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه فیلادلفیا آمریکا و با قضاوت فرانسوا لتسکیه رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در دقیقه سوم مسابقه، مویسس کایسدو هافبک اکوادور نخستین شوت بازی را از پشت محوطه جریمه روانه دروازه ساحل عاج کرد، اما ضربه او با فاصله از کنار تیر دروازه به بیرون رفت تا نخستین فرصت جدی مسابقه از دست برود.

دقایقی بعد برخورد شدید فرانک کسیه با انر والنسیا باعث شد اکوادور صاحب یک ضربه آزاد شود. این صحنه برای لحظاتی تنش میان نیمکت‌های دو تیم را افزایش داد، اما داور با دخالت به موقع از گسترش درگیری جلوگیری کرد.

در ادامه، یان دیومانده بازیکن ساحل عاج تحرک زیادی در زمین حریف داشت و بارها در نیمه زمین اکوادور صاحب توپ شد، هرچند هنوز نتوانسته بود در مناطق خطرناک نزدیک به محوطه جریمه تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

بهترین فرصت مسابقه در دقیقه ۱۱ برای اکوادور رقم خورد. اشتباه یکی از مدافعان ساحل عاج باعث شد توپ در موقعیتی ایده‌آل به انر والنسیا برسد، اما مهاجم باتجربه ۳۶ ساله اکوادور در کمال ناباوری این فرصت طلایی را از داخل محوطه جریمه به بالای دروازه فرستاد و نتوانست تیمش را پیش بیندازد.

ساحل عاج نیز خیلی زود به این موقعیت پاسخ داد. در دقیقه ۱۸ بازیکنان این تیم با یک ضدحمله سریع تا آستانه گلزنی پیش رفتند و بازومانا توره با ضربه‌ای خطرناک دروازه اکوادور را تهدید کرد، اما هرنان گالیندز دروازه‌بان اکوادور با واکنشی تماشایی توپ را راهی کرنر کرد و مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

در دقیقه ۲۱ ارسال کرنر ساحل عاج توسط مدافعان اکوادور دفع شد، اما در ادامه بازی برای دقایقی متوقف شد؛ چرا که مویسس کایسدو در محوطه جریمه روی زمین افتاد. داور مسابقه مطابق قوانین جدید برای رسیدگی به وضعیت این بازیکن، او را به طور موقت از زمین خارج کرد تا روند درمانی انجام شود.

اکوادور در نیمه نخست چندین موقعیت جدی برای گلزنی خلق کرد اما بدشانسی و واکنش‌های دفاعی مانع از باز شدن دروازه ساحل عاج شد. در دقیقه ۳۰، این تیم بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ جایی که آلان میندا روی پاس در عمق تماشایی پدرو ویتِه صاحب موقعیت شد و ضربه او با برخورد به تیرک دروازه راهی به گل پیدا نکرد. این دومین بار بود که اکوادور در این دیدار تیر دروازه را به لرزه درآورد.

در ادامه، فشار اکوادور ادامه داشت و در دقیقه ۳۵ یک موقعیت صددرصدی دیگر نیز از دست رفت. ارسال دقیق یان دیومانده در محوطه جریمه با ضربه نیکولاس پپه همراه شد، اما آلان فرانکو مدافع اکوادور با فداکاری و شیرجه به‌موقع، توپ را در آستانه ورود به دروازه دفع کرد و دروازه تیمش را نجات داد.

ساحل عاج نیز در معدود حملات خود در دقیقه ۳۳ صاحب فرصت شد اما شوت سکو فوفانا از پشت محوطه جریمه با بی‌دقتی به بیرون رفت و حتی از چارچوب نیز فاصله زیادی داشت.