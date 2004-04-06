توليد زيتون در كشور امسال 8 هزار تن افزايش مي يابد

مسوول گروه اصلاح و بهسازي طرح زيتون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: از سال 72 و در راستاي اجراي طرح زيتون سطح زير كشت باغات زيتون از 5 هزار هكتار در سال 72 به حدود 90 هزار هكتار در سال 82 رسيده است

مهدي مهرچي تاكيد كرد : براساس برنامه در بخش توسعه باغات زيتون ، ميزان توسعه باغات زيتون در سال گذشته حدود 22 هزار بوده كه اين ميزان در سال 83 به 24 هزار هكتار مي رسد

وي اصلاح و بهسازي باغات زيتون ، توسعه و مكان يابي استانهاي مستعد كشت ، توسعه باغات، افزايش توليد نهال زيتون و ظرفيت سازي كارخانجات را از برنامه هاي اصلي طرح زيتون در سال جاري ذكر كرد و گفت: براساس طرح زيتون امسال حدود 10 استان به عنوان استانهاي تحت پوشش طرح قرار مي گيرند كه اين ميزان در سال گذشته پنج استان بود.

مهرچي تصريح كرد : در بخش پروژه توليد نهال نيز سال گذشته قرار داد توليد ده ميليون اصل نهال منعقد شده كه تمامي آنها در سال جاري در اختيار باغداران قرار مي گيرد .

وي با اشاره به كاهش بودجه اختصاص يافته به طرح زيتون در سالجاري گفت: امسال حدود 22 ميليارد ريال بودجه به طرح زيتون اختصاص داده شده كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته حدود هفت ميليارد ريال كاهش داشته است.

مهرچي افزايش فرهنگ مصرف زيتون را در كشور يكي از عوامل اساسي افزايش توليد اين محصول دانست و گفت: در حال حاضر حدود 90 درصد از روغن خوراكي كشور از خارج تامين مي شود و اميد است با افزايش روند توليد بتوان اين ميزان را كاهش داد.

وي تعداد كارخانجات روغن كشي زيتون را حدود 30 كارخانه ذكر كرد و افزود: براساس آمار موجود تا قبل از سال 71 و اجراي طرح زيتون ميزان ظرفيت واحدهاي روغن كشي حدود 13 هزار و700 تن در سال بود كه پس از اجراي طرح تا سال 79 به حدود 22 هزار تن در سال رسيد

مهرچي ميزان ظرفيت كارخانجات روغن كشي را در سال 82 حدود 43 هزار و500 تن ذكر كرد و افزود: پيش بيني مي شود اين ميزان در سال 83 با 14هزار تن افزايش به حدود 57 هزار و 500 تن برسد .

