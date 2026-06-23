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کد مطلب 6869179
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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

رجزخوانی مهدی رسولی برای ترامپ در مراسم یوم العباس

رجزخوانی مهدی رسولی برای ترامپ در مراسم یوم العباس

رجزخوانی مهدی رسولی برای ترامپ به زبان آذری در مراسم یوم العباس زنجان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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