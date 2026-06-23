دریافت 27 MB کد مطلب 6869179 https://mehrnews.com/x3cpYm ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹ کد مطلب 6869179 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹ رجزخوانی مهدی رسولی برای ترامپ در مراسم یوم العباس رجزخوانی مهدی رسولی برای ترامپ به زبان آذری در مراسم یوم العباس زنجان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حرکت دسته عزاداری یوم العباس در زنجان آغاز شد آغاز مراسم یوم العباس حسینیه اعظم زنجان یومالعباس زنجان؛ نماد عزت، وحدت و مقاومت در برابر دشمنان اسلام از نخل تا طشت برچسبها یومالعباس زنجان مهدی رسولی مداحان اهل بیت دونالد ترامپ
نظر شما