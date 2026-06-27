دریافت 4 MB کد مطلب 6872297 https://mehrnews.com/x3crgY ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱ کد مطلب 6872297 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱ فیلم لحظه انهدام دو جنگنده اوکراینی توسط روسیه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو جت میگ-۲۹ اوکراینی در منطقه نیکولایف روی زمین منهدم شدند. کپی شد مطالب مرتبط تجارت با ایران ادامه دارد/ پروژههای مشترک هستهای متوقف نشدهاند حمله روسیه به تأسیسات انرژی و حملونقل ارتش اوکراین چرا ایران بازی پدرخواندگان جهان را برهم میزند؟ هوش مصنوعی جدید آنتروپیک آزاد شد/ اوپن ای آی گرفتار وسواس دولت آمریکا برچسبها روسیه حمله روسیه به اوکراین ارتش روسیه
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