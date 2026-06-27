دریافت 4 MB
کد مطلب 6872297
  1. فیلم
  2. بین الملل
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

فیلم لحظه انهدام دو جنگنده اوکراینی توسط روسیه

فیلم لحظه انهدام دو جنگنده اوکراینی توسط روسیه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو جت میگ-۲۹ اوکراینی در منطقه نیکولایف روی زمین منهدم شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید