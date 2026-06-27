هوش مصنوعی جدید آنتروپیک آزاد شد/ اوپن ای آی گرفتار وسواس دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت آنتروپیک اعلام کرد دولت آمریکا اجازه داده مدل هوش مصنوعی قدرتمند «کلاود مایتوس ۵» را برای برخی سازمان های مورد اعتماد آمریکایی ارائه کند. به این ترتیب دستوری که دوهفته قبل برای تعلیق دسترسی به این مدل به دلایل خطرهای امنیت ملی آمریکا داده شده بود، تا حدی لغو کند.

به گفته یک منبع آگاه از دستور جدید دولت آمریکا، اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت و موسسه که بسیاری از آنها جزو فهرست «فورچون ۵۰۰» هستند، به مایتوس ۵ دسترسی دارند. نگرانی درباره احتمال سواستفاده از سیستم های هوش مصنوعی قدرتمند توسط کاربران ارتش اطلاعات ارتش در چین، روسیه یا دیگر کشورها سبب شد دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روشی تهاجمی برای نظارت بر عرضه مدل های هوش مصنوعی پیشرفته آنتروپیک و اوپن ای آی ارائه کند.

پس از دستور دولت آمریکا در ۱۲ ژوئن، آنتروپیک به طور ناگهانی دسترس به مدل های هوش مصنوعی پیشرفته خود یعنی «مایتوس ۵» و «فابل ۵» را برای تمام کاربران مسدود کرد.

از سوی دیگر اوپن ای آی نیز اعلام کرده عرضه عمومی «جی پی تی ۵.۶» را به درخواست دولت آمریکا به تعویق می اندازد و دسترسی به آن را به گروه کوچکی از شرکای که جزئیات کسب و کارشان با مقامات به اشتراک گذاشته شده، اعطا می کند. این تصمیم نشان دهنده افزایش نگرانی های دولت آمریکا درباره ریسک های امنیت ملی از سوی سیستم های هوش مصنوعی قدرتمند است و سیاستگذاران به شرکت های فشار می آورند تا اقداماتی امنیتی دراین زمینه انجام دهند.

مقامات آمریکا قصد دارند با تامین دسترسی زودهنگام به مدل های هوش مصنوعی پیشرو تهدیدهای مختلف از حملات سایبری گرفته تا سواستفاده نظامی را قبل از استفاده گسترده از ابزارها شناسایی کنند.

سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تست های ایمنی ادامه دار ایده بدی نیست. وی نوشت:فقط من دوست ندارم دولت مشتریان را انتخاب کند.

دونالد ترامپ دستور اجرایی در اوایل ماه جاری میلادی امضا کرد که چهارچوبی اختیاری برای توسعه دهندگان هوش مصنوعی ایجاد می کند تا مدل های پیشرو خود را قبل از عرضه برای شرکای مورد اعتماد، به مدت ۳۰ روز به دولت ارائه دهند.