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کد مطلب 6874950
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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

ممنوعیت تردد و توقف خودرو در اطراف مصلی تهران از جمعه شب

ممنوعیت تردد و توقف خودرو در اطراف مصلی تهران از جمعه شب

معاون پلیس راهور تهران گفت: از ساعت ۲۲ جمعه شب، هرگونه تردد و توقف در شعاع یک کیلومتری مصلی تهران ممنوع است.

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