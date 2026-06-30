دریافت 11 MB کد مطلب 6874950 https://mehrnews.com/x3csp7 ۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴ کد مطلب 6874950 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴ ممنوعیت تردد و توقف خودرو در اطراف مصلی تهران از جمعه شب معاون پلیس راهور تهران گفت: از ساعت ۲۲ جمعه شب، هرگونه تردد و توقف در شعاع یک کیلومتری مصلی تهران ممنوع است. کپی شد مطالب مرتبط پلیس راهور: ممنوعیت ورود به تهران، قم و مشهد نداریم ورود خودروهای سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع میشود ایجاد پارکینگ برای خودروهای زائران مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب برچسبها ممنوعیت تردد تشییع رهبر شهید انقلاب تهران
نظر شما