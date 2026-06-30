ممنوعیت تردد و توقف خودرو در اطراف مصلی تهران از جمعه شب

معاون پلیس راهور تهران گفت: از ساعت ۲۲ جمعه شب، هرگونه تردد و توقف در شعاع یک کیلومتری مصلی تهران ممنوع است.