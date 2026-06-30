دریافت 19 MB کد مطلب 6874968 https://mehrnews.com/x3cspv ۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۵ کد مطلب 6874968 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۵ ایجاد پارکینگ برای خودروهای زائران مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب معاون پلیس راهور تهران گفت: در ورودیهای تهران محلهای برای پارک خودرو و استراحت زائران در نظر گرفته شده است کپی شد مطالب مرتبط ورود خودروهای سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع میشود جزئیات محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر انقلاب پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیرهای تردد مراسم تشییع خودداری شود ممنوعیت تردد و توقف خودرو در اطراف مصلی تهران از جمعه شب مددسراهای تهران در ایام وداع و تشییع رهبر شهید ۲۴ ساعته فعال هستند برچسبها پارکینگ مراسم تشییع تشییع رهبر شهید انقلاب
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