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کد مطلب 6874968
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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

ایجاد پارکینگ برای خودروهای زائران مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب

ایجاد پارکینگ برای خودروهای زائران مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب

معاون پلیس راهور تهران گفت: در ورودی‌های تهران محل‌های برای پارک خودرو و استراحت زائران در نظر گرفته شده است

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