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کد مطلب 6880574
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

سخنگوی ارتش: از فرصت آتش بس برای ارتقای توان رزمی ایران استفاده کردیم

سخنگوی ارتش: از فرصت آتش بس برای ارتقای توان رزمی ایران استفاده کردیم

امیر اکرمی نیا سخنگوی ارتش: در آمادگی کامل هستیم و از فرصت آتش بس برای ارتقای توان رزممان استفاده کردیم.

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