دریافت 5 MB کد مطلب 6880574 https://mehrnews.com/x3cvJT ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷ کد مطلب 6880574 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷ سخنگوی ارتش: از فرصت آتش بس برای ارتقای توان رزمی ایران استفاده کردیم امیر اکرمی نیا سخنگوی ارتش: در آمادگی کامل هستیم و از فرصت آتش بس برای ارتقای توان رزممان استفاده کردیم. کپی شد مطالب مرتبط استقرار آتشنشانان در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید عزاداری مردم ایلام در سوگ رهبر شهید حضور گسترده مردم آذربایجانشرقی در آئین تشییع رهبر شهید انقلاب حضور معاون اول رئیسجمهور در ستاد عملیاتی هلالاحمر برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب نیروهای مسلح سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران
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