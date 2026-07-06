به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با اعلام اینکه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب با وجود حضور جمعیتی عظیم در مصلی با نظم و بدون حادثه برگزار شد، گفت: حضور زائران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از ساعات پیش آغاز شده و خوشبختانه در این مراسم نیز حادثه‌ای رخ نداده است.

وی با اشاره به حضور گسترده عزاداران امام شهید در مراسم تشییع، به هموطنان حاضر توصیه کرد که به هیچ عنوان بر خلاف موج مردم حرکت نکنند و با جمعیت هم راستا باشند.

ملکی افزود: سرعت حرکت افراد باید متناسب با سرعت حرکت جمعیت باشد، چراکه در صورت کم و زیاد شدن سرعت حرکت، امکان زمین خوردن افراد وجود دارد. از زائران درخواست می‌کنیم که در صورت زمین خوردن فردی، سریعتر به او کمک کنند که به شرایط عادی بازگردد، چراکه ممکن است در غیر این صورت افراد دیگر نیز زمین بخورند. افراد در صورت تمایل به خروج از جمعیت، به صورت مورب و آهسته از مسیر خارج شوند و به هیچ عنوان موج جمعیت را قطع نکنند تا منجر به زمین خوردن افراد نشوند. در صورت فشار جمعیت نیز افراد می‌توانند دستان را مقابل قفسه سینه قرار دهند تا فضای کوچکی برای تنفس داشته باشند.

سخنگوی آتش‌نشانی همچنین از زنان باردار و افراد سالخورده درخواست کرد که در مرکز جمعیت حضور نیابند و در کناره‌ها قرار بگیرند و در صورت عدم تحمل شرایط از مسیر جمعیت خارج شوند تا خود و دیگران دچار آسیب نشوند.

ملکی در پایان یادآور شد: علاوه بر پوشش مراسم‌های وداع و تشییع پیکر رهبر شهید توسط آتش‌نشانان، ۱۳۸ ایستگاه ‌آتش‌نشانی و ۶ هزار نیرو در سطح شهر در آماده‌باش کامل هستند.