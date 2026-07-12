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کد مطلب 6884790
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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

روضه حاج محمود کریمی در فراق رهبر شهید در مضجع شریف حضرت رضا (ع)

روضه حاج محمود کریمی در فراق رهبر شهید در مضجع شریف حضرت رضا (ع)

روضه حاج محمود کریمی در فراق رهبر شهید در مضجع شریف حضرت رضا (ع) را در این فیلم مشاهده نمایید.

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