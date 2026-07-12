دریافت 4 MB کد مطلب 6884790 https://mehrnews.com/x3cxtW ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵ کد مطلب 6884790 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵ روضه حاج محمود کریمی در فراق رهبر شهید در مضجع شریف حضرت رضا (ع) روضه حاج محمود کریمی در فراق رهبر شهید در مضجع شریف حضرت رضا (ع) را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط محفل عزای قائد امت اسلامی در حرم مطهر امام رضا(ع) او تنها نائبالامام این زمین بود؛ وجیزهای در باب وظیفهشناسی تشییع رهبر شهید صحنه خروش وحدت و استکبارستیزی ملت ایران برچسبها محمود کریمی رهبر شهید آقای شهید ایران
نظر شما