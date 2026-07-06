تشییع رهبر شهید صحنه خروش وحدت و استکبارستیزی ملت ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ملت ایران در چهار دهه گذشته بارها در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، با حضور گسترده و یکپارچه خود، وحدت ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است و همواره پیام روشنی برای دشمنان داشته و نشان داده است که ملت ایران در برابر شهادت، تهدیدها و توطئه‌ها، بیش از گذشته حول محور انقلاب و ولایت متحد خواهد شد.



حضور مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید، نشانه اقتدار دیپلماسی ایران است

امام جمعه کمیجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران با حضور پرشور در مراسم تشییع رهبر شهید بار دیگر وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشتند و پیام ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را به گوش جهانیان می رسانند.

حجت‌الاسلام علی سعیدی افزود: نخستین حضور مردمی در مراسم وداع دشمن را غافلگیر کرد به گونه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت اعتراف کرد انتظار چنین استقبالی را نداشته و تصور می‌کرد مردم ایران از رهبر خود فاصله گرفته‌اند که همین اعتراف نشان می‌دهد همه محاسبات دشمن درباره ملت ایران از همان ابتدا با شکست مواجه شده است.

وی افزود: این مراسم یک تشییع عادی نیست چرا که رهبر انقلاب به دست جنایتکاران و مستکبران عالم به شهادت رسیده‌اند و به همین دلیل مراسم تشییع باید به صحنه‌ای برای نمایش وحدت ملی، همدلی، استکبارستیزی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان تبدیل شود.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه دشمن با دقت رفتار ملت ایران را رصد می‌کند گفت: دشمن به دنبال آن است که ببیند مردم ایران چه واکنشی نشان خواهند داد، اما حضور گسترده ملت در این مراسم پاسخی روشن به همه توطئه‌ها خواهد بود و نشان می دهد که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر ایستاده است.

وی ادامه داد: حضور در مراسم تشییع رهبر شهید امروز یک میدان تمام‌عیار مقابله با جنگ روانی دشمن است و دشمنان هرگز مایل نیستند چنین صحنه‌ای از اقتدار و همبستگی ملت ایران در برابر دیدگان جهانیان شکل بگیرد.

امام جمعه کمیجان با اشاره به حضور هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی در این مراسم تصریح کرد: برخی کشورها تحت فشار آمریکا قرار گرفتند تا در این مراسم شرکت نکنند اما حضور مهمانان خارجی نشان داد جمهوری اسلامی ایران همچنان از جایگاه و نفوذ قابل توجهی در عرصه بین‌المللی برخوردار است و تلاش دشمن برای منزوی نشان دادن ایران نتیجه‌ای نداشته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع در چند استان کشور فرصت حضور اقشار مختلف مردم را فراهم می‌کند و این حضور گسترده اقتدار ملت ایران را بیش از گذشته به نمایش گذاشت.

امام جمعه کمیجان گفت: پیام ملت ایران به دشمنان این است مردم همان‌گونه که تا آخرین لحظه در کنار رهبر شهید ایستاده‌اند با سومین رهبر انقلاب اسلامی نیز تجدید بیعت خواهند کرد و تا آخرین قطره خون از این پیمان و آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری خواهند کرد.

حضور مردم در تشییع رهبر شهید، پیام انتقام و ایستادگی است

استاد دانشگاه و پاسدار بازنشسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی بدون تردید لرزه‌ای بزرگ بر پیکره دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی انداخت و مراسم تشییع باشکوه ایشان نیز تمامی محاسبات دشمنان را بر هم زد زیرا آنان به خوبی می‌دانند که ملت ایران در چنین مقاطع تاریخی با وحدت و انسجام بیشتری در صحنه حاضر می‌شود.

سید حبیب‌الله تدینی افزود: رهبر شهید شخصیتی کم‌نظیر بود که علاوه بر جایگاه علمی، فقهی و سیاسی، با آینده‌نگری خود بسیاری از تهدیدهای دشمن را سال‌ها پیش پیش‌بینی کرده بود و از دهه هفتاد درباره شبیخون فرهنگی، جنگ نرم و جنگ ترکیبی هشدار داده و بارها مسئولان را نسبت به مخاطرات فرهنگی آگاه کرده بود.

وی افزود: در حوزه‌های نظامی، دفاعی، علمی، پزشکی، مهندسی، هسته‌ای، نانو و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، رهنمودهای رهبر شهید به خوبی مورد توجه قرار گرفت و همین موضوع زمینه‌ساز پیشرفت‌های بزرگ کشور شد به گونه‌ای که اکنون جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از عرصه‌های علمی و دفاعی به جایگاهی رسیده که کشورهای مختلف خواهان بهره‌گیری از توانمندی‌های آن هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای خلوت و کوچک جلوه دادن مراسم تشییع رهبر شهید گفت: دشمن بر این امر واقف است که رهبر شهید انقلاب اسلامی مهم‌ترین عامل اقتدار و انسجام ملت ایران بودند و به همین دلیل تلاش می‌کند حضور مردم را کم‌رنگ جلوه دهند اما واقعیت صحنه کاملاً متفاوت است و خیابان‌های اطراف محل برگزاری مراسم از جمعیت انبوه مردم مملو است.

تدینی ادامه داد: دشمن سال‌ها تلاش کرد با عملیات رسانه‌ای، رهبر شهید و خانواده ایشان را تخریب کند اما شهادت ایشان تمامی این تبلیغات را خنثی کرد و حقیقت زندگی ساده و مردمی ایشان برای افکار عمومی جهان بیش از گذشته آشکار شد.

تدینی تاکید کرد: فضای مراسم آکنده از روحیه استکبارستیزی و مطالبه انتقام از عاملان این جنایت است و شعارها، دست‌نوشته‌ها و پرچم‌های برافراشته شده در میان مردم نشان می‌دهد ملت ایران با انگیزه و عزم راسخ در این مراسم حضور یافته‌اند و این پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت.

استاد دانشگاه و پاسدار بازنشسته اظهار کرد: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید، دشمن را بیش از پیش از اشتباه بودن محاسبات خود آگاه خواهد کرد و همان‌گونه که برخی مقامات آمریکایی نیز به آن اعتراف کرده‌اند، این حضور گسترده نشان داد که پیوند ملت ایران با انقلاب و رهبری همچنان مستحکم و ناگسستنی است.

روایتگری مردم دیار آفتاب در آیین وداع با آقای شهید ایران

علی کریمی ۲۸ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حضور در مراسم تشییع رهبر شهید را یک وظیفه ملی و دینی می‌دانم زیرا این مراسم تنها بدرقه یک شخصیت بزرگ نیست بلکه فرصتی است تا ملت ایران بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش بگذارد و به دشمنان ثابت کند که با شهادت رهبران این انقلاب مسیر مردم متوقف نخواهد شد.

کریمی ادامه داد:به نظر من دشمن روی ایجاد فاصله میان مردم و انقلاب حساب کرده بود اما حضور پرشور مردم همه این محاسبات را به هم زد و نشان داد ملت ایران در روزهای سخت بیش از هر زمان دیگری کنار یکدیگر می‌ایستند.

مریم رضایی ۳۶ ساله خانه‌دار از محلات گفت: من و همسرم تصمیم گرفته‌ایم همراه پدر همسرم در مراسم شرکت کنیم زیرا معتقدیم همه مردم باید در چنین صحنه‌هایی حضور داشته باشند تا دشمن بداند ملت ایران در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

حسین محمودی ۴۵ ساله از شهرستان خمین تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب مردم دچار اختلاف و سردرگمی خواهند شد اما اتفاقاتی که تاکنون رخ داده خلاف این موضوع را ثابت کرده است و مردم با حضور خود نشان داده‌اند که بیش از گذشته بر اصول و آرمان‌های انقلاب پایبند هستند.

وی ادامه داد:به اعتقاد من حضور گسترده مردم در مراسم تشییع تنها یک حضور احساسی نیست بلکه اعلام این پیام به دنیا است که ملت ایران اجازه نخواهد داد دشمنان از شرایط سوءاستفاده کنند و اتحاد مردم را خدشه‌دار سازند.

محمد حسینی ۲۲ ساله، دانشجوی رشته حقوق از شهرستان کمیجان به خبرنگار مهر گفت:من به همراه پدر و مادرم در مراسم وداع با رهبر شهید شرکت کردم و با وجود اینکه جمعیت بسیار زیاد بود نظم بسیار خوبی در مراسم برقرار بود و نیروهای اجرایی و انتظامی مدیریت مناسبی داشتند و مردم نیز همکاری بسیار خوبی با یکدیگر داشتند.

حسینی ادامه داد: آنچه بیش از همه برای من جالب بود حضور خانواده‌ها و نسل‌های مختلف در کنار هم بود، جوانان و سالمندان همگی با آرامش در مراسم حضور داشتند و این موضوع نشان داد که وحدت مردم ایران تنها یک شعار نیست بلکه در عمل نیز به زیبایی قابل مشاهده است و مطمئن هستم این مراسم یکی از به عنوان یکی از صفحات ماندگار تاریخ حماسی ایران ثبت می‌شود.

علی جعفری ۵۳ ساله شغل آزاد از شهرستان اراک گفت:این مراسم صحنه‌ای برای نمایش اقتدار ملت ایران است و دشمنان با دقت آن را دنبال می‌کنند تا ببینند مردم چه واکنشی نشان خواهند داد.

وی افزود: من معتقدم حضور پرشور مردم بهترین پاسخ به همه توطئه‌ها و جنگ‌های رسانه‌ای دشمن است و پیام اقتدار و وحدت ملت ایران رساتر به دنیا مخابره خواهد شد و مستکبران را بیش از پیش دچار ترس و سردرگمی خواهد کرد.

پریسا موسوی ۱۷ ساله، دانش‌آموز از اراک گفت: برخی فکر کنند نسل جوان و نوجوان نسبت به این مسائل بی‌تفاوت است اما من و بسیاری از دوستانم با علاقه در این مراسم شرکت کردیم زیرا احساس می‌کنیم آینده کشور به ما هم مربوط است و باید در کنار خانواده‌هایمان در چنین لحظات مهمی حضور داشته باشیم.

وی گفت:حضور جوانان و نوجوانان نشان می‌دهد که مسیر انقلاب ادامه دارد و دشمن نمی‌تواند با تبلیغات خود نسل جدید را از آرمان‌های کشور جدا کند.

رضا اکبری ۶۰ ساله، فرهنگی بازنشسته از شهرستان ساوه نیز به خبرنگار مهر، گفت:در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بارها شاهد حضورهای تاریخی مردم بوده‌ام و هر زمان دشمن فشار بیشتری وارد کرده ملت ایران با وحدت بیشتری در صحنه حاضر شده است

اکبری افزود: اطمینان دارم مراسم تشییع رهبر شهید نیز به یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ انقلاب تبدیل شد و این حضور گسترده همه تحلیل‌های اشتباه دشمنان را باطل خواهد کرد.

غلام احمدی ۵۳ ساله معلم از اراک به خبرنگار مهر گفت:شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید را تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانم و معتقدم حضور مردم از سراسر کشور و همچنین مهمانان خارجی نشان داد که جمهوری اسلامی همچنان از جایگاه مهمی در منطقه و جهان برخوردار است.

وی گفت: این حضور گسترده ثابت می‌کند که دشمنان با وجود همه فشارها و تبلیغات نتوانسته‌اند میان مردم و انقلاب فاصله ایجاد کنند و همین موضوع بزرگ‌ترین شکست برای آنان خواهد بود.