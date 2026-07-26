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کد مطلب 6899621
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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

جبلی: اکبر عبدی همراه واقعی مردم بود

جبلی: اکبر عبدی همراه واقعی مردم بود

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما گفت: محبوبیت و احترام مردم به اکبر عبدی به خاطر همراهی واقعی او با مردم بود.

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