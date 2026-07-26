دریافت 7 MB کد مطلب 6899621 https://mehrnews.com/x3cFFC ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ کد مطلب 6899621 فیلم هنر فیلم هنر ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ جبلی: اکبر عبدی همراه واقعی مردم بود پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما گفت: محبوبیت و احترام مردم به اکبر عبدی به خاطر همراهی واقعی او با مردم بود. کپی شد مطالب مرتبط پیکر اکبر عبدی بدرقه شد؛ وداع با هنرمندی که نگاهش به دنیا طنز بود روسیه دلیل عدم تمدید «استارت نو» توسط آمریکا را فاش کرد وداع با شهید کشکولی امشب برگزار میشود حضور خطیب زاده در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا برچسبها پیمان جبلی بازیگر سینما اکبر عبدی
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