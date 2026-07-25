به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان از برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر شهید والامقام قربانعلی کشکولی خبر داد؛ شهیدی که در پی حمله موشکی اخیر دشمن به استان بندرعباس به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام شنبه سوم مردادماه ساعت ۲۱ در شهرستان امیدیه، میدان امام خامنه ای برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: زمان و جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید قربانعلی کشکولی متعاقباً اعلام می‌شود.

روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان از خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم استان دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان های امام خمینی ره، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کنند.