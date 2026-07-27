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کد مطلب 6900310
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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

تصاویری از تخریب آشیانه جنگنده‌ها در پایگاه هوایی شاه فیصل اردن

تصاویری از تخریب آشیانه جنگنده‌ها در پایگاه هوایی شاه فیصل اردن

نیروهای مسلح کشورمان انبار مهمات نیروهای ویژه آمریکا را در پایگاه هوایی شاه فیصل اردن هدف قرار گرفت.

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