دریافت 7 MB کد مطلب 6900310 https://mehrnews.com/x3cFWG ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶ کد مطلب 6900310 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶ تصاویری از تخریب آشیانه جنگندهها در پایگاه هوایی شاه فیصل اردن نیروهای مسلح کشورمان انبار مهمات نیروهای ویژه آمریکا را در پایگاه هوایی شاه فیصل اردن هدف قرار گرفت. کپی شد مطالب مرتبط تجاوز زمینی علیه ایران؟؛ کابوس آمریکا و باتلاقی بدتر از ویتنام زمان پایان حضور پایگاههای آمریکا در منطقه فرا رسیده است ترامپ و ۵ ماه یورش بیحاصل/ بازتاب جنگ علیه ایران در رسانههای جهان برچسبها اردن حمله موشکی پایگاه نظامی آمریکا
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