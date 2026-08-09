دریافت 31 MB کد مطلب 6911759 https://mehrnews.com/x3cLJk ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵ کد مطلب 6911759 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵ پزشکیان: تورم و گرانی حتی پیش از جنگ، مهمترین دغدغه شخص خود من است رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: دولت تمام تلاش خود را در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به کار گرفته است. کپی شد مطالب مرتبط حضرتی: رسالت خبرنگار کشف و نشر حقیقت است پزشکیان درخشش تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران را تبریک گفت پزشکیان: امروز مهمترین نگرانیام معیشت مردم است برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران دکتر پزشکیان
نظر شما