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کد مطلب 6911759
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

پزشکیان: تورم و گرانی حتی پیش از جنگ، مهمترین دغدغه شخص خود من است

پزشکیان: تورم و گرانی حتی پیش از جنگ، مهمترین دغدغه شخص خود من است

رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: دولت تمام تلاش خود را در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به کار گرفته است.

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