https://mehrnews.com/x3d8Xh ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ کد مطلب 6957964 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ شهید ظریفی: مرا پایینِ پای شهید شوشتری دفن کنید مشهد- شهید سرتیپ دوم پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان در مصاحبه ای گفته بود:«مرا پایینِ پای شهید شوشتری دفن کنید؛من سربازِ شهید شوشتریام.» کد مطلب 6957964 کپی شد مطالب مرتبط وداع گنابادیها با فرمانده شهید؛ تشییع پیکر شهید ظریفی در گناباد شکوه «تونل پرچم ایران اسلامی» در مشهد امامجمعه موقت سراوان: امنیت با وحدت شیعه و سنی پایدار میماند تجدید عهد جمعی از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر شهید برچسبها شهید شوشتری سراوان گناباد خراسان رضوی
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