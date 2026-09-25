  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

شهید ظریفی: مرا پایینِ پای شهید شوشتری دفن کنید

شهید ظریفی: مرا پایینِ پای شهید شوشتری دفن کنید

مشهد- شهید سرتیپ دوم پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان در مصاحبه ای گفته بود:«مرا پایینِ پای شهید شوشتری دفن کنید؛من سربازِ شهید شوشتری‌ام.»

کد مطلب 6957964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها