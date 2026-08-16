به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهریاری گفت: با تلاش شبانهروزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجبزاده دستگیر شدند.
شهریاری با تأکید بر اینکه رسانهها و سایر مقامات از گمانهزنی در این مورد خودداری کرده و از هر گونه اطلاع رسانی که موجب تشویش اذهان عمومی شود پرهیز کنند، اعلام کرد که تحقیقات پرونده مطابق با مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.
دفتر سخنگوی فراجا نیز امروز اعلام کرد: با دستگیری دو نفر دیگر از عوامل دخیل در پرونده حمیدرضا رجبزاده، قاتل و تمامی مباشرین این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس اعلام فراجا، افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتهاند.
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