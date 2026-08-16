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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۸

۹ نفر از عوامل اصلی شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند

۹ نفر از عوامل اصلی شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند

سرپرست دادسرای جنایی تهران، از دستگیری همه عوامل دخیل در قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهریاری گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند.

شهریاری با تأکید بر اینکه رسانه‌ها و سایر مقامات از گمانه‌زنی در این مورد خودداری کرده و از هر گونه اطلاع رسانی که موجب تشویش اذهان عمومی شود پرهیز کنند، اعلام کرد که تحقیقات پرونده مطابق با مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

دفتر سخنگوی فراجا نیز امروز اعلام کرد: با دستگیری دو نفر دیگر از عوامل دخیل در پرونده حمیدرضا رجب‌زاده، قاتل و تمامی مباشرین این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس اعلام فراجا، افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6918689

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    نظرات

    • یک هم وطن IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      41 16
      پاسخ
      شادی روح ش صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد ص اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خداوکیلی نزارید حق ش پایمال بشه در باره نحوه قتل و تمام کسانی که مانند شمر و یزید ملعون یک انسان پاک و بی گناه را به قتل رساندند به اشد مجازات برسانید
    • سیدمحمدامین موسوی IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      43 9
      پاسخ
      هر چه سریع تر رسیدگی و برای قاتلین ، حکم و اجرای حکم اعدام کنید
      • ناشناس IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        13 37
        نه ب اعدام
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      21 14
      پاسخ
      بحث اینه که چرا مجامع رسمی اطلاع رسانی نمی کنند !؟
    • علی IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      57 6
      پاسخ
      انشاالله طبق موازین شرعی و قانونی برخورد شود
    • مهدی اسماعیل پور IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      46 12
      پاسخ
      فقط اعدام
    • سهیلا IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      41 5
      پاسخ
      واقعا اینقدر درنده خویی از افراد عادی برنمیاد!!!!تعداد ۹ نفر دخیل در این ماجرا هم طبیعی نیست. انگار جنایت سازمان یافته و افراد قصی القلب آموزش دیده ای بودند.
    • ایرانی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      47 6
      پاسخ
      فقط فقط فقط فقط اعدام هر ۹ نفر یا هر چند نفر اعدام عادی نه ضربه با ۱۰۰۰۰ چاقو تا درس عبرتی شود بر ای همه
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      32 7
      پاسخ
      باید همه اعدام شن چهره کثیفشون نشون بدید تا اگه یک وقتی یکیشون ازاد شد مردم بشناسن توف و لعنت بهشون بفرستن
    • مریم IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      30 6
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه همه رو سقط کنید
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      24 6
      پاسخ
      این جنایات ها نتیجه عدم برخورد با جنایتکارانی است که آن سید مظلوم را در کرج به روی زمین با بدن لخت کشیدند و به شهادت رساندند شهید عجمیان و شهید دیگری که در اکباتان به شهادت رساندند شهید طلبه سرباز امام زمان علیه السلام
    • IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      13 3
      پاسخ
      باید عاملان این جنایت هولناک را به همان شکل که مرتکب جنایت شده‌اند قصاص کنید
    • امید IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      5 0
      پاسخ
      بایدهمه عوامل درقتل این جوان رابه همان شیوه که جوان مردم روباقساوت قلب کشتن زجرکش کنن درملاعام
    • سید IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خدا به بدترین شکل ممکن جزاشون بده

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