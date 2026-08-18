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کد مطلب 6920334
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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

اعتراف سارق گردنبندهای میلیاردی در پایتخت؛ با ۴ گلوله پلیس دستگیر شدم

اعتراف سارق گردنبندهای میلیاردی در پایتخت؛ با ۴ گلوله پلیس دستگیر شدم

سارقان گردنبند طلای یک میلیاردی در ایست بازرسی پلیس با شناسایی پلیس با شلیک گلوله زمین گیر و دستگیر شدند

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