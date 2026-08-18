دریافت 47 MB کد مطلب 6920334 https://mehrnews.com/x3cQhk ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰ کد مطلب 6920334 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰ اعتراف سارق گردنبندهای میلیاردی در پایتخت؛ با ۴ گلوله پلیس دستگیر شدم سارقان گردنبند طلای یک میلیاردی در ایست بازرسی پلیس با شناسایی پلیس با شلیک گلوله زمین گیر و دستگیر شدند کپی شد مطالب مرتبط جزئیات دستگیری سارقان گردنبندهای میلیاردی در شمال تهران توسط پلیس جزئیات سرقت گردنبند ۱ میلیاردی یک خانم در کافه ای در شمال تهران کشف ۱۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان یزد برچسبها دستگیری سارق سارق دستگيري سارق سرقت
نظر شما