دریافت 20 MB کد مطلب 6920320 https://mehrnews.com/x3cQh3 ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶ کد مطلب 6920320 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶ جزئیات دستگیری سارقان گردنبندهای میلیاردی در شمال تهران توسط پلیس سارقان گردنبند طلا در شمال تهران پس از شناسایی توسط پلیس با شلیک گلوله زمینگیر شدند. کپی شد مطالب مرتبط جزئیات سرقت گردنبند ۱ میلیاردی یک خانم در کافه ای در شمال تهران اعتراف سارق گردنبندهای میلیاردی در پایتخت؛ با ۴ گلوله پلیس دستگیر شدم اعترافات سارق گردنبند طلای زنان در تهران با سابقه ۲۰ سال زندان کشف ۱۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان یزد اولین گفتوگو با سارق گردنبندهای طلای زنان در شمال تهران جرایم سایبری در نکا ۵۰ درصد کمتر شد تصاویری از سلاح و اشیای کشف شده از سارقان گردنبندهای طلا در پایتخت گردنبندقاپهای کافهنشین در تور پلیس سرقت ۳۰۰ میلیون تومان طلا از خودروی یک زن در شمال تهران کاهش ۸ درصدی سرقت در قزوین برچسبها سرقت دستگیری سارق دستگيري سارق سارقان مسلح
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