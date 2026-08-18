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کد مطلب 6920320
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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

جزئیات دستگیری سارقان گردنبندهای میلیاردی در شمال تهران توسط پلیس

جزئیات دستگیری سارقان گردنبندهای میلیاردی در شمال تهران توسط پلیس

سارقان گردنبند طلا در شمال تهران پس از شناسایی توسط پلیس با شلیک گلوله زمین‌گیر شدند.

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