دریافت 5 MB کد مطلب 6920503 https://mehrnews.com/x3cQmM ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ کد مطلب 6920503 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ قالیباف: افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حسابشده نیست رئیس مجلس با انتقاد از شیوه افزایش قیمت بنزین گفت: کاهش مصرف باید با کمترین نارضایتی و بیشترین عدالت انجام شود. کپی شد مطالب مرتبط کشف بیش از ۲۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در گیلانغرب قالیباف: گلایههای اقتصادی مردم بهحق است؛ امروز زمان اتحاد است کرباسچی: بهعنوان حامی دولت غرق در عرق شرم بودم/دریغ از کمی تدبیر قالیباف: اجرای کالابرگ اجتنابناپذیر است گلایه رانندگان تاکسی ارومیه از سهمیه بندی بنزین/ نظارتها افزایش یابد برچسبها بنزین قیمت بنزین هیئت دولت محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی
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