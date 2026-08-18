دریافت 5 MB
کد مطلب 6920503
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

قالیباف: افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حساب‌شده نیست

قالیباف: افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حساب‌شده نیست

رئیس مجلس با انتقاد از شیوه افزایش قیمت بنزین گفت: کاهش مصرف باید با کمترین نارضایتی و بیشترین عدالت انجام شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید