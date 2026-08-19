دریافت 8 MB کد مطلب 6921323 https://mehrnews.com/x3cQHw ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲ کد مطلب 6921323 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲ وزیر امور خارجه: انتخاب آقای قالیباف پیشنهاد رئیسجمهور بود عراقچی وزیر امور خارجه گفت: تفاهمنامه پایان جنگ حاصل سه ماه مذاکره بود. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: اتکا به نیروهای خارجی امنیت منطقه را تأمین نکرد عراقچی: دیپلماسی استانی در زمان جنگ برکت خود را نشان داد عراقچی: جنگ ۴۰ روزه معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد برچسبها سید عباس عراقچی عراقچی محمد باقر قالیباف
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