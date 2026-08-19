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کد مطلب 6921323
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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

وزیر امور خارجه: انتخاب آقای قالیباف پیشنهاد رئیس‌جمهور بود

وزیر امور خارجه: انتخاب آقای قالیباف پیشنهاد رئیس‌جمهور بود

عراقچی وزیر امور خارجه گفت: تفاهم‌نامه پایان جنگ حاصل سه ماه مذاکره بود.

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