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کد مطلب 6924215
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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

روایت وزیر اقتصاد از چگونگی انحلال بانک آینده

روایت وزیر اقتصاد از چگونگی انحلال بانک آینده

توضیحات سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد درباره انحلال و ادغام بانک آینده را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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