دریافت 5 MB کد مطلب 6924215 https://mehrnews.com/x3cRTx ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳ کد مطلب 6924215 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳ روایت وزیر اقتصاد از چگونگی انحلال بانک آینده توضیحات سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد درباره انحلال و ادغام بانک آینده را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط طرح ۱۰ اولویت مالیاتی برای حمایت از کسب و کارها در شرایط جنگی عراق از بازار صادراتی ایران به میدان رقابت منطقهای تبدیل شد درخواست استاندار از وزیر اقتصاد برای ایجاد منطقه آزاد خراسان جنوبی برچسبها وزیر اقتصاد و امور دارایی سید علی مدنیزاده بانک آینده
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