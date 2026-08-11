درخواست استاندار از وزیر اقتصاد برای ایجاد منطقه آزاد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی امروز در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها، اقدامات و شاخص‌های اقتصادی استان، بر ضرورت حمایت ویژه دولت از توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی تأکید کرد.

هاشمی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان جنوبی در حوزه‌های معدن، کشاورزی، گردشگری، انرژی و تجارت مرزی، اظهار داشت: خراسان جنوبی با وجود وسعت جغرافیایی و فاصله از مراکز اقتصادی کشور، ظرفیت‌های قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه دارد.

وی با اشاره به سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: طی ۲۰ سال گذشته ۱۶ سرمایه‌گذار خارجی در خراسان جنوبی وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شده‌اند، در حالی که طی دو سال اخیر ۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی در استان به مرحله اجرا، بهره‌برداری یا افتتاح رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: حضور سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف از جمله عمان، چین، آلمان، انگلیس و آفریقای جنوبی نشان‌دهنده ظرفیت استان برای جذب سرمایه‌های خارجی است و باید با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، این روند تقویت شود.

هاشمی همچنین با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، بیان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خراسان جنوبی که پیش از این حدود ۱۸ مگاوات بود، اکنون از ۱۰۰ مگاوات عبور کرده و در هفته دولت نیز پروژه‌های جدیدی در این حوزه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی در حوزه معدن نیز از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و وجود ذخایر زغال‌سنگ، مس، طلا، روی و بنتونیت و بیش از ۸۲۰ معدن، ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌ها و فرآوری مواد معدنی در استان را نشان می‌دهد.

تأکید استاندار بر ظرفیت مرزی خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به مرز ماهیرود و ظرفیت‌های تجاری استان با افغانستان، گفت: مرز ماهیرود یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی است و طی ماه‌های اخیر با ساماندهی فرآیندهای مرزی و راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی، گام‌های مؤثری برای تسهیل تردد ناوگان و کاهش معطلی کامیون‌ها برداشته شده است.

هاشمی افزود: افزایش قابل توجه مبادلات تجاری با افغانستان نشان می‌دهد که مرز خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای مهم توسعه تجارت خارجی کشور تبدیل شود.

وی همچنین خواستار حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری در خراسان جنوبی شد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت مرزی استان و ظرفیت ارتباط اقتصادی با افغانستان و کشورهای منطقه، ایجاد منطقه آزاد تجاری می‌تواند زمینه توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی استان را فراهم کند.

لزوم بازنگری در شاخص‌های توزیع اعتبارات

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وسعت بیش از ۱۵۱ هزار کیلومتر مربعی استان، پراکندگی جمعیت و فاصله قابل توجه شهرستان‌ها، خواستار توجه به شاخص‌های وسعت، پراکندگی و شرایط خاص جغرافیایی در نظام توزیع اعتبارات شد.

هاشمی گفت: اجرای پروژه‌های زیرساختی در استانی با این وسعت و پراکندگی، هزینه‌های بیشتری دارد و لازم است این موضوع در تخصیص منابع و اعتبارات ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم در خراسان جنوبی افزود: در حوزه آبرسانی، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، انرژی خورشیدی، تجارت مرزی و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی، اقدامات قابل توجهی انجام شده که تداوم این مسیر نیازمند حمایت و همراهی دستگاه‌های ملی است.

ذاکریان: ۴۰ درصد پروژه‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال اخیر شکل گرفته است

در ادامه این دیدار، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، با تشریح بخشی از تحولات اقتصادی استان، گفت: مقایسه عملکرد دو سال اخیر با دو دهه گذشته نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پروژه‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی در همین مدت شکل گرفته است.

وی افزود: ۴۰ درصد پروژه‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی مربوط به دو سال اخیر است که این موضوع بیانگر شتاب گرفتن روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه انرژی‌های خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی نیز حدود ۴۰ درصد پروژه‌های فعال استان در دو سال اخیر شکل گرفته و این ظرفیت با توجه به شرایط اقلیمی خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری استان تبدیل شود.

ذاکریان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی اظهار داشت: فرآیندهای مربوط به مجوز اقامت، مجوز کار، روادید، تأمین ارز و تجهیزات مورد نیاز سرمایه‌گذاران به صورت مستمر پیگیری می‌شود تا سرمایه‌گذار پس از ورود به استان با موانع اداری مواجه نشود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت منطقه آزاد تجاری برای خراسان جنوبی، بر حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از این مطالبه استان تأکید کرد و گفت: موقعیت خراسان جنوبی در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و دسترسی به بازار کشورهای منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

در این دیدار، استاندار خراسان جنوبی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواستار حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از مطالبات استان در زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل تجارت مرزی و پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری شدند.