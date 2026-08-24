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کد مطلب 6925749
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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

برای املاک دارای سند سبز حتی قولنامه هم امضا نکنید!

برای املاک دارای سند سبز حتی قولنامه هم امضا نکنید!

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر ملکی سند سبز دارد، حتی یک قولنامه هم امضا نکنید.

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