دریافت 79 MB کد مطلب 6925749 https://mehrnews.com/x3cSxQ ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ کد مطلب 6925749 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ برای املاک دارای سند سبز حتی قولنامه هم امضا نکنید! اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر ملکی سند سبز دارد، حتی یک قولنامه هم امضا نکنید. کپی شد مطالب مرتبط قویدل: اگر ملکی سند سبز دارد، حتی یک قولنامه هم امضا نکنید! ثبت ادعای واهی مالکیت، ۲۰ درصد ارزش روز ملک جریمه دارد سند آپارتمانهای فاقد پایانکار چگونه صادر میشود پایان پروندههای کاغذی در ثبت شرکتها برچسبها سامانه کاتب ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
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