دریافت 35 MB کد مطلب 6928227 https://mehrnews.com/x3cTzq ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ کد مطلب 6928227 فیلم هنر فیلم هنر ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ روایت تار نوازی علی قمصری در نیروگاه دماوند در جنگ از زبان وزیر نیرو ماجرای تارنوازی علی قمصری در نیروگاه دماوند در جنگ از زبان عباس علیآبادی وزیر نیرو روایت شد. کپی شد مطالب مرتبط چرا خاموشیها در ایران ادامه دارد؟ وزیر نیرو: پراکندگی نیروگاهها، تابآوری شبکه برق را افزایش داده است علی آبادی: نیروگاههای بادی از سال آینده به شبکه برق اضافه میشوند برچسبها علی قمصری عباس علی آبادی وزیر نیرو
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