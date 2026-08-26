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کد مطلب 6928227
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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

روایت تار نوازی علی قمصری در نیروگاه دماوند در جنگ از زبان وزیر نیرو

روایت تار نوازی علی قمصری در نیروگاه دماوند در جنگ از زبان وزیر نیرو

ماجرای تارنوازی علی قمصری در نیروگاه دماوند در جنگ از زبان عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روایت شد.

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