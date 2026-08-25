به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به توانمندیهای فنی کشور اظهار کرد: حتی در اوج تحریمها، ایران توانست تجهیزات و محصولات صنعت برق را به کشورهای دیگر صادر کند و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای این صنعت است.
وی افزود: با توجه به گستردگی شبکه و تأسیسات برق کشور، طبیعی است که گاهی با مشکلات و حوادثی مواجه شویم، اما همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شده و برای رفع مشکل اقدام میکنند. یکی از اولویتهای اصلی نیز این است که از بروز حوادث ثانویه، از جمله نشت گاز یا آسیب به سایر زیرساختها، جلوگیری شود.
حضور نیروهای صنعت برق در شرایط جنگی
وزیر نیرو با اشاره به عملکرد نیروهای این وزارتخانه در جریان جنگ اخیر گفت: در دوران جنگ، مجموعههای مختلفی از دستگاههای خدماترسان در حالت آمادهباش قرار داشتند و صنعت برق نیز یکی از بخشهایی بود که باید به سرعت نیروهای خود را در نقاط مختلف مستقر میکرد تا از بروز هرگونه حادثه و اختلال در زیرساختهای حیاتی جلوگیری شود.
علیآبادی ادامه داد: متأسفانه در جریان این جنگ، با وجود اینکه زیرساختهای حیاتی و خدمات عمومی نباید هدف قرار میگرفتند، شاهد وارد شدن خسارت به برخی تأسیسات کشور بودیم. در بخش آب نیز آسیبهایی به زیرساختها، از جمله شبکه آب تجریش، وارد شد که نیروهای متخصص در کیلومترها از محل حادثه حضور پیدا کردند و برای رفع مشکلات اقدام کردند.
وی تأکید کرد: این حوادث نشان داد که نیروهای صنعت آب و برق کشور، در شرایط دشوار نیز پای کار هستند و توانستند با حضور میدانی و اقدامات سریع، مشکلات ایجادشده را برطرف کنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: نیروهای صنعت آب و برق در این شرایط ثابت کردند که مرد میدان عمل هستند و اجازه نمیدهند آسیب به زیرساختها موجب اختلال طولانیمدت در زندگی مردم شود.
با همراهی مردم، فشارهای ناشی از تهدیدات را مدیریت میکنیم
وزیر نیرو با تأکید بر آمادگی کامل دولت برای مدیریت شرایط ناشی از تهدیدات و محدودیتها گفت: ممکن است در شرایط بحرانی آسیبهایی به زیرساختها وارد شود، اما هدف این است که این فشارها به مردم منتقل نشود.
عباس علیآبادی اظهار کرد: دولت وفاق مصمم است با همراهی مردم نشان دهد هیچ فشاری نمیتواند کشور را از مسیر خود خارج کند و همکاری مردم مهمترین پشتوانه برای عبور از شرایط دشوار است.
کاهش مصرف برق برای دومین سال متوالی
وی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق افزود: در دهههای گذشته همزمان با توسعه کشور، مصرف برق نیز روند افزایشی داشته است، اما طی دو سال اخیر با همکاری مردم توانستهایم مصرف را مدیریت کنیم.
وزیر نیرو ادامه داد: سال گذشته حدود سه درصد و امسال نیز حدود سه درصد کاهش مصرف برق ثبت شد. این میزان صرفهجویی در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با گرمای شدید مواجه بود.
علیآبادی با اشاره به وضعیت جنوب کشور گفت: از مردم مناطق جنوبی درخواست کردیم در مصرف برق صرفهجویی کنند و با وجود گرمای طاقتفرسا، تنها در مدت کوتاهی حدود ۲ هزار مگاوات از مصرف برق کاهش پیدا کرد که این اتفاق نشاندهنده نقش تعیینکننده مردم در مدیریت شبکه است.
افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت تولید گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و تا پایان سال نیز پیشبینی میکنیم ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر*وارد مدار شود.
وزیر نیرو همچنین از توسعه انرژی زمینگرمایی خبر داد و گفت: امسال نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور به بهرهبرداری رسید و با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان توسعه این نوع نیروگاهها در کشور وجود دارد.
استفاده هوشمندانه از برقآبی در کنار انرژی خورشیدی
علیآبادی با اشاره به تداوم خشکسالی در سالهای اخیر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تولید برق کشور به نیروگاههای برقآبی وابسته است و کاهش منابع آبی، فعالیت این نیروگاهها را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: تلاش کردهایم در ساعات و دورههایی که برق خورشیدی در دسترس است، از ظرفیت نیروگاههای برقآبی کمتر استفاده کنیم و منابع آب را برای زمانهایی که تولید خورشیدی کاهش مییابد ذخیره نگه داریم. امیدواریم با بهبود شرایط آبی، امکان استفاده بهتر از این ظرفیت در زمستان نیز فراهم شود.
تنها حدود ۱۰۰ ساعت کسری در سال
وزیر نیرو با تشریح وضعیت تأمین برق کشور گفت: از مجموع ۸ هزار و ۷۶۰ ساعت سال، تنها در حدود ۱۰۰ ساعت با کسری برق مواجه هستیم؛ ضمن اینکه در برخی مناطق به دلیل وجود مراکز امدادی و خدمات حیاتی، امکان اعمال محدودیت وجود ندارد.
علیآبادی ادامه داد: برای مدیریت این شرایط، سازوکارهای لازم طراحی شده و این معادله در بخش دولتی برقرار است. در بخشهای دیگر نیز مصرفکنندگان میتوانند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تأمین کنند.
برق را کالایی ارزشمند بدانیم
وزیر نیرو در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری مردم گفت: مردم باید برق را یک کالای ارزشمند بدانند و در مصرف آن دقت کنند. اگر هر فرد به اندازه نیاز خود مصرف کند، میتوانیم از بروز مشکلات ناشی از کمبود برق جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت نیرو این است که متناسب با میزان مصرف مردم، ظرفیت تولید و تأمین برق را افزایش دهد و پایداری شبکه را حفظ کند.
از هفته آینده خاموشیها کاهش مییابد
وزیر نیرو با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور گفت: تا بیستم تیرماه امسال با کسری برق مواجه نبودیم و پس از آن نیز به دلیل بروز برخی مشکلات در کرمان، محدودیتهایی ایجاد شد که این مسائل برطرف شده است.
عباس علیآبادی افزود: با کاهش تدریجی دمای هوا، امیدواریم از هفته آینده میزان خاموشیها کاهش پیدا کند و با ورود به فصل سرد، شرایط شبکه برق نیز بهبود یابد.
توضیح وزیر نیرو درباره مبلغ بیمه در قبوض برق
وی در پاسخ به پرسشی درباره درج مبلغ بیمه در قبوض برق اظهار کرد: مبلغی که در قبض برق تحت عنوان بیمه درج میشود، مربوط به پوششهای بیمهای خاص است و در صورتی که فردی در شرایط مشمول بیمهنامه دچار خسارت یا آسیب شود، جبران خسارت بر اساس تعهدات بیمه انجام خواهد شد.
وزیر نیرو درباره تعرفه برق نیز گفت: قیمت برق بر اساس همان سازوکارهای قبلی محاسبه میشود و افزایش جدیدی در این زمینه اعمال نشده است.
علیآبادی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق ادامه داد: مصرفکنندگان پرمصرف قطعاً با هزینه بیشتری مواجه خواهند شد، چرا که برق یارانهای برای مصرف متعارف در نظر گرفته شده و نمیتوان از این یارانه برای مصرف بیرویه استفاده کرد.
وی افزود: افرادی که مصرف بسیار بالایی دارند، در صورت تمایل میتوانند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و با سازوکار بازار تأمین کنند. در مقابل، برق یارانهای همچنان برای عموم مردم و مصرف متعارف در نظر گرفته شده است.
هشدار پیامکی پیش از قطع برق مشترکان پرمصرف
علیآبادی با اشاره به روند برخورد با مصرف غیرمتعارف گفت: تجهیزات و سامانههای نظارتی، میزان مصرف مشترکان را پایش میکنند و در مرحله نخست، برای مشترکی که بیش از الگوی تعیینشده مصرف داشته باشد، هشدار ارسال میشود.
وی ادامه داد: ابتدا از طریق پیامک به مشترک اطلاع داده میشود که مصرف برق او بیش از حد مجاز است. اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، محدودیتها افزایش خواهد یافت و در نهایت مشترک پرمصرف باید برق مورد نیاز خود را از مسیرهای تعیینشده در بازار تأمین کند.
وزیر نیرو تأکید کرد: هدف اصلی این سیاست، مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه است و شهروندانی که در چارچوب الگوی مصرف برق استفاده میکنند، مشمول این محدودیتها نخواهند شد.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات میرسد
وزیر نیرو با اشاره به بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شمسآباد گفت: توسعه نیروگاههای بزرگ تجدیدپذیر با جدیت ادامه خواهد داشت و پروژههای متعددی از این دست در کشور در حال اجراست.
عباس علیآبادی افزود: هدفگذاری انجامشده این است که ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد و در ادامه، با تحقق وعده دولت، این ظرفیت تا پایان دولت به ۳۰ هزار مگاوات افزایش پیدا کند.
وی همچنین از ورود نیروگاههای بادی جدید به مدار در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: توسعه انرژی بادی میتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید برق پاک، به بهبود ذخیره و پایداری شبکه برق کشور کمک کند.
صرفهجویی آب معادل ظرفیت یک سد
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف آب گفت: برای عبور از شرایط دشوار آبی، از مردم درخواست کردیم در مصرف صرفهجویی کنند و با کاهش فشار شبکه و ایجاد برخی محدودیتها، زمینه ذخیره آب را فراهم کردیم.
علیآبادی ادامه داد: همراهی مردم در این زمینه فراتر از انتظار بود؛ بهگونهای که میزان صرفهجویی انجامشده را میتوان معادل ظرفیت یک سد دانست. همچنین مصرف آب در برخی مناطق به کمتر از ۱۳۰ لیتر برای هر خانوار رسید.
وی تأکید کرد: البته برخی مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند که برای این گروه، مطابق مقررات، جرایم و محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
اصلاح روزانه بخشی از شبکه آب
علیآبادی با اشاره به فرسودگی بخشی از شبکه آب کشور گفت: اصلاح تجهیزات و زیرساختهای فرسوده بهصورت روزانه در حال انجام است و تلاش میکنیم با کاهش هدررفت شبکه، منابع بیشتری برای تأمین آب پایدار در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: همراهی مردم در مدیریت مصرف میتواند روند رفع این مشکلات را سرعت ببخشد و در این زمینه، خوشبختانه همکاری مردم در حوزه مصرف آب حتی از همراهی آنان در بخش برق نیز بهتر بوده است.
قدردانی وزیر نیرو از همراهی مردم
وزیر نیرو در پایان با قدردانی از مردم گفت: مهمترین سخن من در پایان، تشکر از مردم است؛ چرا که در شرایط سخت، همراهی و همکاری خود را با مجموعه وزارت نیرو نشان دادند و در کنار ما برای عبور از این شرایط ایستادند.
علیآبادی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از موفقیتهای بهدستآمده در مدیریت آب و برق، نتیجه همین همراهی و مشارکت مردم است.
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