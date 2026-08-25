کشف سومین پهپاد و مواد منفجره در فرودگاه آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکه‌های NDR و WDR آلمان و روزنامه زوددویچه سایتونگ روز سه‌شنبه اعلام کردند که بازرسان آلمانی پهپاد سوم و مواد منفجره مشکوک مرتبط با حمله ناموفق این ماه به فرودگاه لایپزیگ/هاله را کشف کرده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که این پهپاد در ۱۴ آگوست، ۱۰ روز پس از حادثه، در غرب فرودگاه پیدا شده؛ جایی که بازرسان همچنین حدود ۵۰ گرم (۱.۸ اونس) ماده‌ای را که گمان می‌رفت ماده منفجره نظامی هگزوژن باشد، کشف کردند.

منابع امنیتی ذکر شده در گزارش‌ها، مظنون به دخالت اطلاعات روسیه در این حمله ناموفق هستند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است.

در ۴ آگوست، یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراینی که برای تدارکات نظامی استفاده می‌شد، کشف شد. بازرسان همچنین گمان می‌کنند که یک پهپاد دوم ممکن است کمی پس از تعطیلی موقت فرودگاه با یک هواپیمای باری DHL برخورد کرده باشد.

این فرودگاه یک مرکز لجستیک باری و نظامی است که توسط ناتو و خطوط هوایی آنتونوف اوکراین برای تدارکات نظامی استفاده می‌شود.