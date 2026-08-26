دریافت 13 MB کد مطلب 6928372 https://mehrnews.com/x3cTDn ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6928372 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ سخنگوی ارتش: تجهیزات جدید وارد سازمان رزم یگانهای ارتش شد اکرمی نیا سخنگوی ارتش گفت: بازسازی سامانههای آسیبدیده و خرید تجهیزات جدید برای ارتش انجام شد. کپی شد مطالب مرتبط لحظه حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک قایق در کارائیب تصاویری از سقوط یک هلیکوپتر ارتش آمریکا روایت سخنگوی ارتش از عملیات سوخوها علیه پایگاه آمریکا در قطر برچسبها ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش محمد اکرمی نیا
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