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کد مطلب 6928372
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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

سخنگوی ارتش: تجهیزات جدید وارد سازمان رزم یگان‌های ارتش شد

سخنگوی ارتش: تجهیزات جدید وارد سازمان رزم یگان‌های ارتش شد

اکرمی نیا سخنگوی ارتش گفت: بازسازی سامانه‌های آسیب‌دیده و خرید تجهیزات جدید برای ارتش انجام شد.

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