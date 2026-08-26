دریافت 876 KB
کد مطلب 6928262
  1. فیلم
  2. بین الملل
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

لحظه حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک قایق در کارائیب

لحظه حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک قایق در کارائیب

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید