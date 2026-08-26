دریافت 876 KB کد مطلب 6928262 https://mehrnews.com/x3cTB7 ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲ کد مطلب 6928262 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲ لحظه حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک قایق در کارائیب کپی شد مطالب مرتبط آکسیوس: کوشنر و ویتکاف از مقر سنتکام بازدید میکنند سخنگوی ارتش: تجهیزات جدید وارد سازمان رزم یگانهای ارتش شد سفیر ایران: دولتها اقدامات قهری یکجانبه آمریکا را رد و محکوم کنند ادعای سنتکام: آمریکا مسیر ۸۲ کشتی تجاری را تغییر داده است بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران ادعای سنتکام درباره تداوم محاصره دریایی ایران برچسبها سنتکام دریای کارائیب ایالات متحده امریکا
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