دریافت 3 MB کد مطلب 6941124 https://mehrnews.com/x3cZWC ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ کد مطلب 6941124 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ تصاویر انفجار در تأسیسات آرامکو پس از حملات انصارالله در پی حملات انصارالله، تصاویری از وقوع انفجار در تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در رسانهها منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط عملیات موشکی و پهپادی منحصربهفرد یمن علیه عمق خاک عربستان اعتراف عربستان به حمله به تأسیسات انرژی در جنوب این کشور یک مقام یمنی: حمله به اردوگاه الودیعه ضربه ای استراتژیک به عربستان زد برچسبها شرکت نفت آرامکو عربستان شرکت آرامکو عربستان سعودی انصارالله
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