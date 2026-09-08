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کد مطلب 6941124
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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

تصاویر انفجار در تأسیسات آرامکو پس از حملات انصارالله

تصاویر انفجار در تأسیسات آرامکو پس از حملات انصارالله

در پی حملات انصارالله، تصاویری از وقوع انفجار در تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در رسانه‌ها منتشر شده است.

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    نظرات

    • علی م IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
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      سرمایه های شیاد و مزدورانش در آتش قهر الهی

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