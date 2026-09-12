به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ ۲۳ شهریورماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و زمان برگزاری حراج به مدت یک روز است.

وی ادامه داد: عموم مردم می‌توانند در حراج خرده‌فروشی شرکت کنند. متقاضیان برای ارائه پیشنهاد از ساعت هشت صبح تا ۱۹ عصر روز ۲۳ شهریورماه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: در حراج خرده‌فروشی مهلت پرداخت برندگان و خروج کالا از انبار بعد از پایان زمان برگزاری مشخص شده است و قابل‌تمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست.

شاکرمی، تصریح کرد: امکان بازدید از کالا وجود ندارد و تصویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است.